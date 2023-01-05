TTB, İmamoğlu’nu Fincancı davasına davet etti

Türk Tabipler Birliği (TTB), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek kendisini 11 Ocak’taki Şebnem Korur Fincancı davasına davet etti.

Fotoğraf: TTB

İmamoğlu’ya giden heyetin içinde TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan ve İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esin Tuncay yer aldı.

TTB’nin açıklamasına göre, görüşmede ‘iktidarın son dönemde seçilmişlere dönük baskı politikaları ve bu politikalara karşı yürütülecek mücadele hattına dair’ görüş alışverişinde bulunulurken TTB’ye yönelik açılan davalar da ele alındı.

TTB ayrıca, İmamoğlu’nu 11 Ocak’ta Çağlayan Adliyesi’nde görülecek Şebnem Korur Fincancı davasına davet etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini söyledikten sonra iktidarın hedef gösterdiği TTB Merkez Konseyi Başkanı Fincancı hakkında Ankara başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Fincancı, 26 Ekim Salı İstanbul’da gözaltına alınarak Ankara Adliyesi’ne götürülmüş, orada ‘terör örgütü propagandası yapmak’tan tutuklanmıştı.