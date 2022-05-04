Akşam Postası / 4 Mayıs 2022

TİP’li Ahmet Şık’tan ‘komplo teorileri’: Gerçek olursa kim şaşırır?

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kürt seçmende kırılma yaratmaya çalıştığını bu yüzden de HDP’nin kapatılacağını söyledi.

Osman Kavala: Yüz binlerin talebini Soros’a bağlamak beyhude bir çaba

Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet verilen iş insanı Osman Kavala, “Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir” dedi.

Özdağ’ın siparişi ‘Sessiz İstila’nın yapımcısı serbest bırakıldı

Dün gözaltına alınan ‘Sessiz İstila’ adlı sığınmacı karşıtı kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu serbest bırakıldı.

Kılıçdaroğlu, yedinci günün şafağında videoyla geldi: Ülkem için yola çıktım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir haftalık ‘karanlıkta kalma’ eylemine dair video paylaştı.

Valilik İstanbul’daki sığınmacı ve göçmen rakamlarını paylaştı

İstanbul Valiliği, kentte yaşayan sığınmacı ve yasal göçmenlere ilişkin güncel rakamları verdi. İstanbul’un Suriyeli nüfusu yarım milyonun üzerinde seyrederken, göçmen sayısı 800 bine yakın.

Öğrencilerin alması gereken kitapların fiyatı asgari ücreti geçti

Türkiye’deki ekonomik kriz öğrenciyi vurmaya devam ediyor. Tıp öğrencisinin alması gereken kitapların fiyatı asgari ücrete yaklaştı, mimarlık fakültesi öğrencisinin sadece sınav haftasında harcadığı kağıt parasıysa 900 TL’ye çıktı.

Para muslukları kısılırken: Benzerleri önlem aldı, Türkiye akıntıya karşı kürek çekti

Dünyada bol para döneminin sonuna doğru gidilirken Türkiye, iktisatçıların açıklamakta zorlandığı ekonomi politikalarında ısrarcı.

Avrupa Birliği, altı ay içinde Rus petrolünden çıkacak

Avrupa Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

TESK başkanı dert yandı: Gelenek bitiyor, esnaf çocukları da memuriyet kovalıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de esnaf ve sanatkarlığın cazibesini yitirdiğini, köklü ticaret anlayışında sona doğru gelindiğini söyledi.

Antik kente bar açtılar: Girişler tarihi kapıdan

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti’nde tarihi M.S. 150 yıllarına dayanan ve tanrıça ‘Athena’ adına yapılan tapınağın kazı alanına açılan kapı ve çevresi, özel mülkiyet içinde ‘Apollon’ ismiyle faaliyete geçirilen gece kulübünün giriş kapısı olarak kullanılmaya başlandı.

Elon Musk’tan ‘ücretli tweet’ hamlesi

Twitter’ı 44 milyar dolarlık bedelle satın alan iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için ücretli olabileceğini söyledi.