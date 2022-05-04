TESK başkanı dert yandı: Gelenek bitiyor, esnaf çocukları da memuriyet kovalıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de esnaf ve sanatkarlığın cazibesini yitirdiğini, köklü ticaret anlayışında sona doğru gelindiğini söyledi.

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Palandöken, bugün 100’ün üstünde kaybolmaya yüz tutmuş mesleğin olduğunu dile getirirken, baba mesleğini devam ettirenlerin oranının yüzde 36’lardan yüzde 11’lere gerilediğini vurguladı.

Mahalle esnafının ömrü iki-üç yıl

Esnaf ve sanatkarlığın ekonominin temel taşlarından olduğunu kaydeden Palandöken şöyle konuştu: “Daha önce 50, 60, 100 yıl devam eden köklü ticaret anlayışı bitiyor. Çünkü ticaretteki şekil ve kazanç durumundaki haksız rekabet ve baba mesleklerinde geçimlerini sağlayacak güvence olmadığı için çocuklar maalesef babalarının mesleklerini icra etmiyorlar. Günümüzdeyse zanaat öğrenmek, mesleği aileden devam ettirmek yerine ‘devlet dairesine girmek‘ düşüncesi daha ağır basıyor. Saha araştırmalarına göre mahalledeki esnafın ömrü bile en fazla iki-üç yıl.”