Berlin’de Gezi protestosu

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada çıkan karar, Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Berlin’de davada ceza alanlar için düzenlenen dayanışma yürüyüşüne gazeteci Deniz Yücel, yazar Aslı Erdoğan, aktivist Peter Steudner, gazeteci-ressam Zehra Doğan ve gazeteci Can Dündar katıldı.

Yürüyüşe Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr ve Uluslararası Af Örgütü’nün Almanya temsilcisi Markus Beeko da destek verdi.

‘Kelepçeli’ konuşma

Bir grup protestocunun da eşlik ettiği eylemde sırasıyla Başbakanlık Konutu, Alman Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Temsilciliği ve Türkiye Büyükelçiliği önünde davadaki kararlar kınandı.

Yürüyüşte bir TIR’a yüklenen Silivri Cezaevi’nden bir hücrenin maketi de sergilendi. Yazar Aslı Erdoğan konuşmasını elleri kelepçeliyken yaptı.

Tümü Türkiye’de bir dönem cezaevinde kalan isimlerin konuşmaları özetle şöyle:

Deniz Yücel: “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının sonucu, Erdoğan rejiminin değerinin artması olmamalıdır. Almanya’nın hatalı Rusya politikasından çıkarması gereken ders, otokratlarla suç ortaklığı olmamalıdır.”

Aslı Erdoğan: “Osman Kavala, ağaçları koruduğu için müebbet cezası aldı. Şu an Türkiye’de onun gibi saçma sapan dosyalarla tutuklanmış, hüküm giymiş on binlerce kişi var. Ve cezaevi koşulları 12 Eylül dönemini andırıyor. Yalnızca Türkiye’de değil, bütün dünyada son siyasi mahpus özgür kalana dek bu kelepçeleri taşıyacağım.”

Peter Steudner: “Büyükada davasında Türk hapishanesindeki deneyimlerimden hareketle, Federal Hükümet’in, Osman Kavala ve diğer yedi kişi hakkında da aynı yoğunlukta siyasi ve ekonomik girişimlerde bulunmasını talep ediyorum. Alman siyaseti, insan haklarını korumakla mükellef olmalıdır.”

Zehra Doğan: “Bugün Osman Kavala ve diğer tutukluları hapsedenler, Gezi’deki hak ihlallerinden dolayı hesap vermesi gerekenlerdir.”

Can Dündar: “Bu kararla cezalandırılan sadece sekiz arkadaşımız değil, demokratik bir Türkiye özlemiyle Gezi eylemine katılan milyonlardır.”