Gazetecilik örgütlerinden, Zafer Partisi’ne bağlı hesabın paylaşımı sonrası tehdit edilen kadın gazetecilere destek

Gazetecilik örgütleri, Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı isimli Twitter hesabının paylaşımından sonra tehdit edilen bazı kadın gazetecilere destek verdi.

Görsel: Diken

İki gün önce söz konusu hesaptan İkinci Dünya Savaşı’nda Fransa’da Nazi askerleriyle birlikte olan kadınlara dair bir paylaşım gelmiş, Türkiye’de ‘sığınmacılarla işbirliği kurduğu’ iddia edilen kadınlara tehditler savrulmuştu.

Bu paylaşımlar sonrası bazı anonim hesaplar da gazeteciler Nevşin Mengü, Burcu Karakaş ve yazar İpek Maya Saygın’ı hedef gösterip tehdit etmişti.

O kutlu gün geldiğinde (ki çok yakında gelecek), henüz Almanyaya hicret etmemiş olursan tarifeyi canlı olarak deneyimlersin. — berkyaruq~th€ Seljuki boi🇹🇷🇺🇦 #SlavaUkraini (@seljukiboy) May 3, 2022

Birçok gazetecilik örgütü tehditleri kınadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, şunları dedi: “Kadın gazetecilerin sosyal medyada hakaret, tehdit ve cinsiyetçi saldırılara uğradığı durumlara daha ne kadar seyirci kalınacak? Bu iğrenç! Gazetecilerin evi kör sabahta pek rahat basılırken bu kişilere yıllardır nasıl caydırıcı işlem yapılmaz?”

Disk Basın-İş’se Twitter paylaşımında faillerin cezalandırılmasını talep etti: “Gazeteciler @burcuas ve @nevsinmengu ile avukat @IpekMayaSaygin ırkçıların cinsiyetçi saldırısına ve tehdidine maruz bırakıldı. Mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef haline getirilen arkadaşlarımızın yanındayız.”

Uluslararası kuruluş Gazetecilikte Kadınlar Koalisyonu’nun Twitter hesabındansa şunlar yazıldı: “CFWIJ, olarak söz konusu saldırılara yönelik yetkililerin ve sosyal medya platformlarının gereken yaptırımı uygulamasını talep ediyoruz.”