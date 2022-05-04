YK Enerji, zeytin ağaçlarını kesmek için arazileri almak istedi: ‘İkizköy satılık değil’

AYŞEGÜL KASAP

Muhalefetin ‘beşli çete’ olarak adlandırdığı iktidara yakın şirketlerden Limak’ın da ortak olduğu YK Enerji şimdi de Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İkizköy’deki arazileri satın almak için köylülerle pazarlık yapmaya kalkıştı.

Toplantıyı şirket adına pazarlık yapmak içinse İkizköy muhtarı Muhsin Bilge düzenledi. Köylüler toplantıya “İkizköy satılık değildir” pankartıyla katıldı. Pankartı gören muhtar sinirlenerek toplantıyı yapmaktan vazgeçti.

Fotoğraf: Diken

Maden yönetmeliğinde 1 Mart’ta değişikliğe gidilmiş, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlarda elektrik ihtiyacını karşılamak üzere madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesinin önü açılmıştı.

YK Enerji 31 Mart’ta kanun değişikliğine dayanarak 17 zeytin ağacını köklerine zarar vererek söküp atmıştı. Bunu gören köylüler zeytinlerini korumak için alana gitmiş ama şirket çalışanları tarafından engellenmeye çalışılmıştı. Köylüler alandan gitmeyip direnince de jandarma müdahale edip vatandaşları gözaltına almıştı.

YK Enerji’nin resmi izin almadan ağaçları söktüğü anlaşılmıştı. Resmi tutanağa göre sökülen ağaç sayısı 17. Şirket daha sonra İkizköylüleri arayarak sökülen ağaçları geri dikeceklerini söylemişti.

Şirketin iddiasına göre ağaçlardan dokuzu halk alana gelmeden taşınmış ve santrale yakın bir alana dikilmiş ama bu teyit edilemedi. Geriye kalan sekiz ağaçsa söküldükleri alana dikilmişti. Ağaçların köklerine zarar verildiği için tutup tutmayacağı da bilinmiyor.

‘Kömür belası hepimizin yaşamını etkiliyor’

İkizköy muhtarı Muhsin Bilge, salı günü akşam saatlerinde köy camisinden hoparlörle saat 12:00’de köy meydanında kamulaştırmayla ilgili bir toplantı yapacağını duyurdu.

Toplantı saatinde köy meydanında İkizköy’de yaşamayan ama arazileri bulunan üç aileden ve muhtarın akrabalarından çok az katılım oldu.

İkizköy Çevre Komitesi temsilcileri ellerinde ‘İkizköy satılık değildir’ pankartıyla meydana geldiğinde muhtar sinirlenerek toplantı yapmayacağını söyledi.

Komite temsilcileriyse doğrudan toplantıya gelen küçük grupla konuşarak, neden arazileri satmak istemediklerini ve mücadelelerini anlattı: “Artık İkizköy’de oturmasanız da bu topraklar hepimizin. Burada kömür madeni ve santral işletildikçe hiçbirimiz buranın neden olduğu tozdan, hastalıktan, iklim değişikliğinden muaf değiliz. Bu kömür belası hepimizin yaşamını etkiliyor. Çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği için kömüre ‘Dur’ demeliyiz.”

Toplantıya köy dışından katılanlar da komite üyelerinin söylediklerine hak vererek, “Bu ağaçlar hepimizin, zeytinler hepimizin kutsalı. Korumak borcumuz” dedi.

Daha sonra köy dışından gelenler ile İkizköylüler Akbelen nöbet alanına gitti.