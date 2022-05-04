Elon Musk’tan ‘ücretli tweet’ hamlesi

Twitter’ı 44 milyar dolarlık bedelle satın alan iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için ücretli olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Açıklama, Twitter yönetim kurulunun, platformun Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından geldi. Musk, bundan böyle şirket ve hükümetlerin Twitter’da ‘cüzi ücretler‘ ödeyebileceğinin sinyalini verirken, ‘standart kullanıcılar‘ için ücretsiz olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Twitter’ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook’taysa bu rakam günlük 1,9 milyar kişi. Ancak siyasetçilerin, gazetecilerin, sanatçıların ve sporcuların resmi beyanlarda bulunmak için Twitter’ı tercih etmesi, platformu bu alanda bir adım öne çıkarıyor.