İmamoğlu’ndan ‘komplo teorileri’ne yanıt: Ne yazık ki her şey mümkün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var” dedi.

İmamoğlu, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın “İmamoğlu’na siyaset yasağı gelebilir” açıklamasıyla ilgili ”Her şey mümkün. Biri Ekrem’e böyle bir şey yapar, bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir” dedi.

Fotoğraf: Twitter/Ekrem İmamoğlu

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın anketlerde en büyük rakiplerinden birisinin İmamoğlu olduğunu söyleyip, ”Komplo teorisi olarak söylüyorum ama bu işin varacağı yer açık; İmamoğlu’na siyaset yasağı getirip (Erdoğan’ın) en büyük rakiplerden birini ekarte edecekler” demişti.

İmamoğlu: Türkiye’de her şey mümkün

Karadeniz turunun son ayağı Trabzon’daki bir otelde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna ”Türkiye’de her şey mümkün” diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu’nun cevabı şöyle oldu: “Ahmet Şık beyefendinin ortaya koyduğu bu gündem var mıdır? Ya ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın? Benim dünya masumu, hayatının sadece mesleğine adamış şehircilik planlama üzerine bir canciğer arkadaşım İBB’de görev yapan Tayfun (Kahraman)arkadaşıma 18 yıl hapis verdi bu ülkede bir mahkeme. Hükümeti düşürmekmiş… Ya ben bu adamın 13 yıldır şahidiyim ya. Yani bu ülkede hangi kararlar alınmıyor ki? Allah hiç kimsenin evine adaletsiz, hukuksuz bir süreci yaşatacak kararla yüzleştirmesin. Ama her şey mümkün. Yani biri Ekrem’e böyle bir şey yapar, bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Türkiye’de ne yazık ki her şey mümkün. Ama bu her şey mümkünün bitmesine de bir yıl kaldı”.

‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemimde değil’

İmamoğlu, kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki görüşünün sorulması üzerine, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi elbette benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var. Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var” dedi.

CHP’de genel başkanla yarışın olamayacağına işaret eden İmamoğlu, şöyle devam etti: “Genel başkanımla elbette çok paylaşımda bulunan bir kişiyim. Ama bizim böyle bir ilişkimiz asla olmaz, olamaz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin demokrat prensiplerine uygun değil. Ama biz de vatansever, görevini yapma konusunda hassasiyet gösteren Türkiye’nin bu hassas döneminde de ne konuşulacağını bilen yöneticiler olarak en üst seviyede titizlikle hareket ettiğimizin altını çizeyim.”

‘Altılı masanın neferi’

İmamoğlu programının devamında kent meydanında hemşehriyle bayramlaştı. Otobüs üstünde halka hitap etti.

İstanbul’da seçimi, ‘İstanbul İttifakı’ ruhuyla kazandıklarını dile getiren İmamoğlu, seçildikten sonra 16 milyonun oyunu almış gibi, kimseyi ayırt etmeden çalıştıklarına vurgu yaptı. Altı siyasi parti lideri tarafından kurulan masanın en çok çalışan neferi olacağını söyleyen İmamoğlu, Karadeniz gezisinden aldığı enerjiyle İstanbul’a ‘zımba gibi’ döneceğini yineledi.

‘Trabzon da iyi olacak’

İmamoğlu şöyle devam etti: “Beni bu kent büyüttü, bu şehir büyüttü. Bu süreç, sadece Türkiye’mizi iyi yapmayacak, sadece Türkiye’mize kazandırmayacak, aynı zamanda Trabzon’umuza da kazandıracak. Trabzon’umuz da iyi olacak.”