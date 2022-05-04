Antik kente bar açtılar: Girişler tarihi kapıdan

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Side Antik Kenti’nde tarihi M.S. 150 yıllarına dayanan ve tanrıça ‘Athena’ adına yapılan tapınağın kazı alanına açılan kapı ve çevresi, özel mülkiyet içinde ‘Apollon’ ismiyle faaliyete geçirilen gece kulübünün giriş kapısı olarak kullanılmaya başlandı.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre 2 Mayıs’ta açılan gece kulübü için tapınağın giriş kısmını çevreleyen ve eserlerin korunması için yerleştirilen ahşap korkuluklar açılıştan bir gün önce tamamen kaldırıldı.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezdiği alanlar demir levhalarla kapatıldı. Ayrıca kulübün girişi olarak kullanılan tarihi kapının önüne müşterilerinin toprak zeminde yürürken zorlanmaması için yaklaşık 10 metre uzunluğunda kırmızı halı serildi. Dahası binlerce yıllık kapının hemen önüne x-ray cihazı yerleştirildi, müşteri karşılama masaları kuruldu. Ayrıca giriş alanının fark edilmesi için giriş alanının tamamı özel bir uygulamayla ışıklandırıldı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilemeyeceğini kaydeden Zoroğlu, “İşletme açıldığı gün de uyarılmış ancak gecenin ilerleyen saatlerinde maalesef kapıyı yeniden açmışlar. Bundan sonrası için biz gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.