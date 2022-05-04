Avrupa Birliği, altı ay içinde Rus petrolünden çıkacak

Avrupa Komisyonu, Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını da içeren yeni yaptırımlar teklif etti.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği daha önce beş yaptırım paketini yürürlüğe koymuştu. Komisyon teklifinin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda ‘Rusya-Ukrayna savaşının AB için ekonomik ve sosyal sonuçları’ konulu oturumda konuştu.

Rusya’ya karşı uygulanması planlanan yeni yaptırım paketinin içeriğini açıklayan von der Leyen, paket kapsamında Ukrayna’nın Buça kasabasında savaş suçları işleyen ve Mariupol şehrinin kuşatılmasından sorumlu yüksek rütbeli subayları ve diğer kişileri yaptırım listesine ekleyeceklerini belirtti.

Rusya’nın en büyük bankası SWIFT’ten çıkarılıyor

“Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank’ı ve diğer iki büyük bankayı SWIFT’ten çıkarıyoruz” diyen von der Leyen, böylece Rusya’nın finansal sisteminde kritik öneme sahip bankaları hedef aldıklarını söyledi.

Von der Leyen, söz konusu bankaların SWIFT’ten çıkarılmasıyla Rus finans sektörünün küresel sistemden tam anlamıyla izolasyonunun sağlanacağını belirtti.

Yayın yasakları

Rus devletine ait üç kanala yayın yasağı getireceklerini belirten von der Leyen, bu kurumların AB ülkelerinde, kablo, uydu, internet veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla herhangi bir şekilde faaliyet göstermelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Von der Leyen, Kremin’in Avrupa’dan muhasebecilere ve çeşitli danışmanlara erişimini de durduracaklarını hatırlatarak söz konusu hizmetlerin Rus şirketlerine verilmesini yasaklayacaklarını kaydetti.

AB liderlerinin, Versay toplantısında Rus enerjisine bağımlılığı bitirme konusunda anlaştıklarını söyleyen von der Leyen, beşinci yaptırım paketine kömürü dahil ettiklerini anımsattı.

Petrol ambargosu

Von der Leyen, “Rus petrolüne olan bağımlılığımızı ele alıyoruz. Açık olmak gerekirse bu kolay olmayacak. Bazı üye ülkeler Rus petrolüne bağımlı. Şimdi, Rus petrolünün yasaklanmasını teklif ediyoruz. Bu, bütün deniz ve boru hattıyla taşınan ham ve rafine Rus petrol ürünleri için tam bir ithalat yasağı olacak” dedi.

Rus petrolünün alternatif tedarik yolları güvence altına alınarak ve küresel piyasalar üzerindeki etkisi en aza indirilerek düzenli ve aşamalı biçimde sonlandırılacağını anlatan Von der Leyen, “Rusya’nın ham petrol tedarikini altı ay içinde ve rafine ürün tedarikini de yıl sonuna kadar aşamalı olarak kaldıracağız” dedi.

Von der Leyen, bu adımların Rus ekonomisine zarar vereceğini anlattı.

Petrol ve gaz ticaretinin trafiği değişiyor

Uluslararası doğalgaz ve petrol ticaret trafiği Rusya’ya yaptırımların etkisiyle önemli değişikliklere sahne olurken, özellikle Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına bağımlılığı azaltmak amacıyla Batı Afrika, Orta Doğu, Kuzey Denizi ve Latin Amerika’dan ithalatı artıyor.