Kılıçdaroğlu, yedinci günün şafağında videoyla geldi: Ülkem için yola çıktım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir haftalık ‘karanlıkta kalma’ eylemine dair video paylaştı.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, ‘Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım’ başlığıyla paylaşılan videoyu şöyle duyurdu: “Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur.”

Videosunda karanlıkta geçirdiği bir haftadan çeşitli kesitler sunan CHP lideri ayrıca ekledi: “Karanlığın en koyu yeri şafağın sökmesine en yakın olduğumuz andır.”

Yılbaşında elektriğe yüksek zammın geri alınması için bireysel eylemle 2,5 ay boyunca faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan’da dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Kılıçdaroğlu duruma tepki göstererek gece gaz lambası ışığında canlı yayında halka seslenerek Türkiye’de 4 milyon hanede elektriklerin kesik olduğunu hatırlatmıştı.

CHP lideri bir haftalık eylemi boyunca elektriği kesik yurttaşları ziyaret edip sorunları gündeme getirmişti.

Faturasını geçen hafta ödeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği ekipler tarafından yeniden açılmıştı.