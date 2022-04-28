Kılıçdaroğlu faturasını ödedi; elektriği açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir haftalık ‘karanlıkta kalma’ eyleminin ardından bu sabah elektrik faturasını ödedi; evinin elektriği yeniden açıldı.

Fotoğraf: CHP

Yılbaşında elektriğe yüksek zammın geri alınması için bireysel eylemle 2,5 aydır faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan’da dağıtım şirketi EnerjiSA ekiplerince kesilmişti.

Kılıçdaroğlu duruma tepki göstererek gece gaz lambası ışığında canlı yayında halka seslenerek Türkiye’de 4 milyon hanede elektriklerin kesik olduğunu hatırlatmıştı.

CHP lideri bir haftalık eylemi boyunca elektriği kesik yurttaşları ziyaret edip sorunları gündeme getirmişti.

Diken’in teyit ettiği bilgiye göre CHP lideri, faturasını internet bankacılığı üzerinden ödedi. Daha sonra da evinin elektriği ekipler tarafından yeniden açıldı.