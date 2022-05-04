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Yaramazlara biraz batar!

Bir günde yedi can kaybı, 1132 vaka


Son 24 saatte 1.132 corona virüsü vakası tespit edildi, yedi kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre bir günde 1.185 kişi iyileşti.

Bugünkü test sayısı ise 90 bin 301 oldu.

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