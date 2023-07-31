Akşam Postası / 31 Temmuz 2023

CHP’li Özel: Birtakım devrimleri süratle yapmak zorundayız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimden sonra tabanda bir tepki meydana geldiğini ve bunun yok sayılmasının onarılmaz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özel’e göre bazı devrim ve reformlar süratle hayata geçirilmeli.

İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti

İzmir’de Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası’na üye metro ve tramvay çalışanları, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı greve gitti.

Bankaların altı aylık karı 250 milyar liranın üstünde

Bankacılık sektörünün net karı haziran ayında 59,79 milyar lira, ocak-haziran dönemindeyse 250,1 milyar lira oldu.

Asgari ücret, cebe girmeden açlık sınırının altında kaldı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (TÜRK-İŞ) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın temmuz sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 lira oldu.

Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,07 yükselişle rekor seviye olan 7143 puandan başladı.

İzmir’de grev: Soyer talepleri açıkladı, durumu özetledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentteki metro ve tramvay işçilerinin greve çıkması hakkında açıklama yaptı.

Avrupa kupalarında rövanş maçları yarın başlıyor

Türk takımlarının da yer aldığı Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

WWF-Türkiye, Ebru Özdemir’i mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak çıkardı

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Akbelen Ormanı’nda kömür madeni uğruna ağaç kıyımı yapan Limak Holding’in patronu Ebru Özdemir’i mütevelli heyeti üyeliğinden çıkardığını duyurdu.

Esenyurt’ta tekel bayisindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

Servis ücretlerindeki artış, tüketiciyi sıfır ürüne yönlendiriyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, ürün servis ücretlerinin pahalı hale gelmesi nedeniyle yeni satışların arttığını söyledi.

‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günlük kiralanan evlere yönelik bakanlık tarafından yeni bir çalışma yapıldığını bildirdi.

Milli voleybolcu Hande Baladın’a asitli tehdit

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Hande Baladın, ‘yüzüne asit atılmakla’ tehdit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘Giyilebilir ultrason cihazı’ meme kanserini erkenden teşhis ediyor

Türk bilim insanının ardında olduğu bir proje kapsamında ‘giyilebilir ultrason cihazı’ tasarlandı. Bu icat sayesinde meme kanserini tespit edebilen elektronik bir sütyen ufukta görünüyor.