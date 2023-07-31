CHP’li Özel: Birtakım devrimleri süratle yapmak zorundayız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimden sonra tabanda bir tepki meydana geldiğini ve bunun yok sayılmasının onarılmaz sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Özel’e göre bazı devrim ve reformlar süratle hayata geçirilmeli.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini Tayyip Erdoğan’a kaybetmesi sonrası, partide ‘değişim’ tartışmaları başlamıştı.

İmamoğlu tartışmanın en güçlü aktörüyken, Kılıçdaroğlu sık sık ‘yola devam etme’ye dair mesajlar veriyor.

Özgür Özel de, genel başkanlıktan kaçmayacağını belirtiyor.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e konuşan Özel, CHP tabanında bir öfke olduğunu ve birtakım ‘devrimlerin’ hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Özel’e göre parti tabanındaki öfkenin yok sayılmasının partinin geleceğine ve yerel seçimlere yönelik kaygıları artırıyor.

Özel, şunları dedi:

*Milyonlarcası ilk kez oy kullanan gençlere ve tüm yurttaşlarımıza, seçimin hayati önemde olduğunu anlatmıştık ancak 20 yıldır sıkıştığımız yüzde 20-25 bandını aşamadık. Bu sonucu masaya yatırmak ve üzerine konuşmak zorundayız.

*Bu sonucu yenilgi olarak görmeyenler tabanımızın ve örgütümüzün hissiyatını da anlamıyor demektir. Kendi hissiyatının anlaşılmadığını gören seçmenimiz ve tabanımızda yerel seçimleri de etkileyebilecek bir duygusal kopuş tetiklendi. Bugüne kadar partimizin almış olduğu en ağır yenilgilerde dahi, baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor. Tabanımızın hissiyatını anladığımızı tabanımıza hissettirebilirsek, bu travmadan kurtulup ayağa kalkarak birlikte yeni bir mücadele başlatabiliriz.

*Parti örgütlerimizi, partimize yakın sivil toplum örgütlerini, üyelerimizi, yurttaşları anlayışla ve sabırla dinlememiz gerekiyor. Bunları yapmak yerine tabanın ve üyenin tepkisini yok sayarsak, bu onarılmaz sonuçlar doğurabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, olması gerekenin çok altında üye sayısına sahip. Üyeyle bağımızı kongre salonlarına sıkıştırmamalıyız, doğal tabanlarımız olan sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, toplum kesimleriyle bağlar kurmamız gerekiyor. Partimizin üyeleriyle 81 ilde ve neredeyse tüm ilçelerde, sadece Edirne, Antalya, İzmir’de değil, Muş’ta, Iğdır’da, Kilis’te, Rize’de, Kayseri’de, Diyarbakır’da hem partililerimizle birlikte çalışmış, hem vatandaşın partimize ilişkin görüş ve eleştirilerini dinlemiş birisi olarak, birtakım reformları ve devrimleri süratle yapmak zorundayız.