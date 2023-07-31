Esenyurt’ta tekel bayisindeki silahlı saldırıyla ilgili yayın yasağı getirildi

Esenyurt’ta bir tekel bayisinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

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Güzelyurt Mahallesi’nde 28 Temmuz’da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini istedi.

Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar ‘kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması’ gerekçeleriyle yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.

Olay

Esenyurt’ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre ‘tartıştığı’ Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden M.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olaya karışan şüphelilerden S.Ö’nün de yakalandığını duyurmuştu.

Polis ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen H.A’yı da gözaltına almıştı.

Gözaltındaki üç şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.