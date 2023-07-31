Bankaların altı aylık karı 250 milyar liranın üstünde

Bankacılık sektörünün net karı haziran ayında 59,79 milyar lira, ocak-haziran dönemindeyse 250,1 milyar lira oldu.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde bankacılık sektörünün özkaynakları 1 trilyon 688,4 milyar lira oldu. Sektörün aktif toplamıysa 2022 yıl sonuna göre 4 tilyon 754 milyar 999 milyon lira arttı.

Bu dönemde sektörün aktif büyüklüğü 19 trilyon 102 milyar 389 milyon lira olarak kaydedildi. Haziran 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 10 trilyon 9 milyar 615 milyon lira, menkul değerler 3 trilyon 220 milyar 21 milyon lira oldu.

2022 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 33,1, krediler toplamı yüzde 32, menkul değerler toplamıysa yüzde 35,8 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranıysa yüzde 1,64 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 yılsonuna göre yüzde 31,5 artışla 11 trilyon 651 milyar 281 milyon liraya ulaştı.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 20,1 artışla 1 trilyon 688 milyar 411 milyon lira olurken, Haziran 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 250 milyar 137 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranıysa yüzde 17,96 seviyesine geldi.