Borsada banka endeksindeki yükseliş sürecek mi?

Borsada yükseliş sürerken uzmanlar, bankacılık endeksinde 6600 puanın yukarı yönlü eğilimin devamı için kritik olduğuna dikkat çekti.

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Borsa, haftanın kapanış gününde Merkez Bankası’ndaki değişiklikleri olumlu karşılayarak rekor kırmış ve 7000 seviyesini aşmıştı. Bankacılık endeksindeki artışsa daha yüksek olmuştu.

Bankacılık endeksi, seçim sonrası dokuz haftanın sekizinde yükseliş gösterdi. Toplam artış yüzde 62 oldu. Bunda bankaların beklentilerin üzerinde gelmeye devam eden ikinci çeyrek kar rakamlarının da etkisi var.

Ekonomi gazetesinden Şenay Zeren’e konuşan Galata Menkul Araştırma Müdürü Yusuf Kavak, bankacılık endeksinde 6600 puanın kritik olduğunu söyledi. Kavak şunları söyledi: ”Akbank’ın ardından Garanti Bankası’nın net kârının da piyasa beklentilerini aşması; bugünkü işlem gününde Bankacılık endeksine (XBANK) olumlu yansıdı. Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksine etkisi açısından da kritik olan ve bundan sonra açıklanacak olan banka finansallarını da bu kapsamda dikkatle takip edeceğimiz Bankacılık Endeksi için ayrıca; üç önemli ekonomistin TCMB başkan yardımcılığına atanmış olması, sektörü zora sokan regülasyonların kaldırılması açısından umutları güçlendirmişe benziyor.

Şuan için 6320 civarında fiyatlanan bankacılık endeksine teknik olarak baktığımızda ise, son iki gündeki yükselişin devam etmesi halinde; 2022 Ekim ayından başlayan yükselen kanalın üst bandı kritik olacak. Mevcut görünümde 6600 seviyesine denk gelen kanal üst bandı kalıcılıkla geçilecek olursa; yükseliş hareketi ivme kazanabilir. 6600 altında kalıcılıkta ise; teknik olarak 5600 seviyesine doğru düzeltme hareketi oluşma ihtimalini dışlamamak lazım.”