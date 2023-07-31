CHP Adana’da Karalar etkisi: ‘Sabah ezanıyla kararını verir’

ALTAN SANCAR

CHP’de seçim yenilgisinden sonra başlayan ‘değişim’ ve ‘yenilenme’ tartışmaları sürüyor. Kurultay sürecine hazırlanan CHP’de mahalle delegelerinin seçimleri sona ererken üç büyük kent dışında kalan Anadolu kentlerinde farklı dengeler ortaya çıkıyor.

Fotoğraf: CHP

Diken, Anadolu’nun farklı kentlerindeki CHP’lilerle görüşerek kurultay sürecini ve değişim tartışmalarını okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Gezinin dördüncü durağında yerelde CHP belediyelerinin etkili olduğu Adana’dayız.

Kurultaya 30 seçilmiş ve beş doğal olmak üzere 35 delege gönderecek kentte, ‘değişim’ tartışmasında ismi en çok gündeme gelen partili Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar oluyor. Sık sık adı değişimin öne çıkan ismi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’yla adı anılsa da Karalar bugünlerde Adana’daki dengeleri kurgulamak için uğraşıyor.

Öne çıkanlar

Kentte öne çıkan aktör Karalar olurken, kendisini Adana milletvekili ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yakın arkadaşı Burhanettin Bulut takip ediyor. Bu iki isim dışındaysa belediye başkanları ve ilçe başkanları kendi ilçelerinde öne çıkıyor.

Kenti, Meclis’te dört CHP’li, iki İYİ Partili, iki MHP’li, beş AKP’li, bir YSP’li ve bir DEVA Partili vekil temsil ediyor. Adana’da ittifak adaylarının CHP listelerinden Meclis’e tek bir ismin girmesi büyük tartışmaları engelliyor. Büyükşehir belediyesinin yanısıra kentte Ceyhan, Seyhan, Çukurova, İmamoğlu ilçe belediyeleri CHP yönetiminde.

28 Mayıs seçimlerinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentte yüzde 54,04 oy alırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 45,96 oy aldı. Kılıçdaroğlu Ceyhan, Çukurova, Karataş ve Seyhan’da yarışı öne bitirdi. Diğer ilçelerdeyse MHP etkisiyle Erdoğan yarışı önde bitirdi.

Adana’nın CHP örgütü açısından en öne çıkan ismi Zeydan Karalar. Karalar; örgütten gelen, gençlik kollarında çalışmış, il başkanlığı ve Seyhan belediye başkanlığı yapmış, son olarak da büyükşehiri yöneten isim olarak yerel dinamiklere hakim. Özellikle belediye başkanları, ilçe başkanları ve genel merkezle olan iyi ilişkileri, onu çok sayıda ilçede delegelerde etkili bir isim yapıyor.

İl başkanı, denge siyasetinde

CHP’nin Adana il yönetimi ağırlıklı olarak Karalar’a yakın isimlerden oluşuyor. CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, Karalar’a yakın olmakla birlikte denge siyaseti izlediği, ancak değişime uzak olmadığı belirtiliyor.

CHP’nin Çukurova yönetiminde ilçenin belediye başkanı Soner Çetin etkili isimlerden. Ancak ilçe yönetimi ağırlıklı olarak Karalar’a yakın isimlerden oluşuyor. Yüreğir’de de benzer biçimde Karalar’a yakın isimler ilçe yönetiminde yer alıyor. Kentin Sarıçam ilçesinde Karalar’a dair eleştiri dile getirenler olsa da parti yönetimi benzer biçime kendisine yakın isimlerden oluşuyor.

Kentin Ceyhan ve Seyhan ilçelerinde ise farklı dinamiklerin de etkisi ile karmaşık dengeler ortaya çıkıyor.

Ceyhan’da dengeler

Ceyhan’da da görevden alınan eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın kentin milletvekili Burhanettin Bulut’a yakın olduğu biliniyor. Görevden alma sonucu gelen isim Hülya Erdem’se bugün itibariyle Karalar’la hareket ediyor. Ceyhan ilçe başkanı Fikret Cirit’in delege seçimlerine istediği sonuçları elde edemediği belirtilirken, kentteki isimler kendisini Karalar’a yakın olarak nitelendiriyor. Bu nedenle Karalar’ın bu ilçede sürece doğrudan müdahil olmamayı tercih ettiği söyleniyor.

Ceyhan ilçe başkanlığında adı en çok öne çıkan isim Aydar ailesinden geliyor. Eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın veya kardeşi Caner Aydar’ın burada aday olma ihtimali üzerinde duruluyor. Geçtiğimiz günlerde Kadir Aydar’ın parti üyeliğinin düştüğüne dair haberlere, kendisinin üyeliğinin bulunduğu ekran görüntüsü ile cevap vermesi Kadir Aydar’ın öne çıktığı yorumlarına yol açıyor. Delege seçimlerinde de Aydar’ın üstünlük kurduğu biliniyor.

Öte yandan Aydar’ın burada mevcut belediye başkanı Erdem ile rekabeti gözlerden kaçmıyor. Aydar’ın Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Özgür Özel gibi isimlere olan yakınlığı kendilerinin ‘değişim’ tarafında olduğu yorumlarına yol açıyor. Ancak bu durum biraz da yerel güç mücadelesini ilgilendiriyor. Zira Karalar, Adana’da en etkili isim olmak isterken Özel ve kendisine yakın isimlerin güçlü konuma gelmesinin kendisi açısından iyi olmayacağını düşünüyor. Özel’in güçlenmesinin Bulut’un da güçlenmesine yol açacağı yorumuyla bu konuda endişeler taşıdığı biliniyor.

Tartışmalı ilçe Seyhan

Tartışmalı bir diğer ilçeyse CHP yönetimindeki Seyhan. Gezimizin sürdüğü günlerde CHP Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Dardağan görevinden alındı. Görevden alınmasına gerekçe olaraksa çok sayıda mahallede sandık kurulmaması olarak gösterildi.

Dardağan’ın CHP’nin eski genel başkan yardımcısı ve örgütlerden sorumlu ismi Oğuz Kaan Salıcı’ya ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le arasının iyi olduğu biliniyor. Sandıkların kurulmaması nedeniyle yapılan şikayetin doğrudan Özkoç’a gittiği, bu şikayetin ardından gelen isminse Karalar’a yakın olduğu belirtiliyor. Mahallelerdeki seçimlerin tekrarlanmasının kararlaştırılmasının tartışmaları da devam ediyor. Seyhan’da göreve getirilen yeni yönetimin ise Karalar ile yakın olduğu yorumları yapılıyor.

Özel kalem müdürü damat

İlçenin belediye başkanı Akif Kemal Akay’ın özel kalem müdürü olarak damadı Ahmet Erkal Şenyurt’u atamasının etkileri özellikle CHP örgütü içinde tartışılmaya devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda altı yıl özel kalem müdürlüğü yaptığı belirtilen Şenyurt’un işe alımlarda da etkili olduğu ve çok sayıda eski askeri de belediye bünyesinde işe aldığı konuşuluyor.

CHP’liler Şenyurt’tan bahsederken ‘albay’ ifadesini kullanmayı tercih ediyor. Burada Adana’nın bir önceki dönem il başkanı Emrah Kozay’ın belediye başkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle Alevi ve Kürtlerin yoğun yaşadığı güney mahallelerinde etkili olan Kozay’ın genel merkeze yakın bir isim olduğu ve Kılıçdaroğlu’na özel bir sevgisinin olduğu görülüyor. Kozay’ın ekonomik anlamda süreci yürütecek güçte olduğu ve seçmenlerle olan iyi ilişkilerinin de kendisini öne çıkardığı belirtiliyor.

İmamoğlu ilçesi

Kentin İmamoğlu ilçesini yöneten CHP’li Kasım Karaköse’nin ise daha çok kendi şahsi ilişkileri ile belediye seçimlerini birinci bitirdiğini söylemek mümkün. Karaköse’nin daha önce kurultay süreçlerinde Muharrem İnce için imza topladığı ve muhalif duruşunun olduğunu kentteki herkes biliyor.

Karalar, ‘değişim’e yakınmış

Kentte kurultayda nasıl bir tavır alınacağını belirleyecek ağırlıklı ismin Karalar olacağı, ardından da Bulut’un geleceği biliniyor. Lakin Karalar’ın yakın arkadaşları kendisi için “Son gün sabah ezanı ile kararını verir ve bildirir” diyor. Bu durum Karalar’ın her ne kadar bugün ‘izle gör’ içinde olsa da son aşamada yerel dengeleri de gözeterek ‘değişim’ söylemine yakın olmasının muhtemel olacağı yorumlarına yol açıyor. Ancak Karalar’ın geçmişte kurultay delegesi olarak belirlediği eski CHP’lilerden bazıları Kılıçdaroğlu’na karşı büyük bir sevgi besliyor. Öyle ki bazı isimler Kılıçdaroğlu için ‘Büyük bir kahramanlık yaptı’ değerlendirmesi yapıyor.

Arap Alevileri ve Kürtler de etkili

Adana’da CHP siyasetinde kentin yerlilerinin yanısıra Arap Alevileri ve Kürtler de etkili gruplar öne çıkıyor. CHP yönetiminde ve belediye başkanlıklarında özellikle çok sayıda Arap Alevisi yer alıyor. Ancak bu durum son dönemde CHP içinde konuşulan ‘Alevi etkisi’yle bağdaştırılmıyor. Adana’daki durumun yerele has bir durum olduğu, kentin Hatay’dan uzanan hat içinde yer aldığı hatırlatması yapılıyor.

Kentte genel merkez düzeyinde yürüyen tartışmalar ve seçim yenilgisinden ziyade yerel seçimler ve kongreler sürecinde oluşacak dengeler daha çok konuşuluyor. Bu aşamada genele dair politika belirtmek istemeyen yerel aktörler, daha ziyade kendi yerlerini tahkim etmek ve güçlerini korumak istiyor. Sürecin kurultaya geçişinin ardından ardından ise ‘değişim’ tartışmalarına ilişkin tavrın parti meclisi dengesi, kurultay tarihi ve yerel güç dengelerinin tahkimi üzerinden konuşulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kentte ‘değişim’ istediği düşünülen isimlerin şu aşamada parti meclisinde ağırlık koyduğu, lakin bunun büyütülmesi ve korunması gerektiği yorumları da yapılıyor. Ayrıca Karalar’ın İmamoğlu’na değer verdiğinin de altı çiziliyor.