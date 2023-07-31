Servis ücretlerindeki artış, tüketiciyi sıfır ürüne yönlendiriyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Başkanı Gökhan Sığın, ürün servis ücretlerinin pahalı hale gelmesi nedeniyle yeni satışların arttığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Artan tamir fiyatları tüketiciyi yeni ürün almaya zorluyor. Enflasyonun etkisiyle tamir fiyatları son bir yılda dolar bazında yüzde 30, TL bazındaysa yüzde 110 arttı. Servise giden beyaz eşya, küçük ev aletleri gibi elektronik aletin tamir ücretleri, yenisinin üçte bir fiyatına kadar geldi.

Ekonomi gazetesinden Selenay Yağcı’ya konuşan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, iç pazarda satışların yüzde 18 artmasının sebeplerinden birinin tüketicilerin bozulan ürünlerinin yerine yenisini alması olduğunu belirtti. Sığın, servis ücretlerinin pahalı hale geldiğini kaydederek, “Tamir ettirmek yerine bozulan birkaç yıllık ürünü değiştiriyorlar. Özellikle ‘eski getir yeni götür’ gibi yenilemeyi teşvik eden kampanyalar da etkili oluyor” dedi.

Diğer yandan servislerden şikayet de satışları arttıran bir başka neden. Şikayetvar.com verilerine göre, beyaz eşya yetkili servis şikayetlerinde bu yılın ilk altı ayında yüzde 322’lik bir artış oldu.