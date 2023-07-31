‘Günlük kiralık’ daireler için yeni düzenleme yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günlük kiralanan evlere yönelik bakanlık tarafından yeni bir çalışma yapıldığını bildirdi.

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Ersoy, turizmde ilk altı ayda elde edilen sonuçların değerlendirildiği toplantıda konuştu.

Günübirlik kiralanan evlere yönelik bakanlık tarafından yeni bir çalışma yapıldığını belirten Ersoy, şunları dedi: “Bu evlere sertifika zorunluluğu getireceğiz, bakanlığa yapılacak başvuruyla bu belge alınacak. Ayrıca, otellerde olduğu gibi bu evlerde konaklayan kişilerin bilgileri de ilgili kurumlarla paylaşılacak. Elde edilen gelirin de vergisinin ödeneceği bir sistem olacak.”