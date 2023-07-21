Erdoğan ev sahiplerini hedef aldı: Kira düzenlemesi yolda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek kiralara karşı yeni bir düzenlemenin sinyalini verdi. Boş duran evler için ilave vergi ve fahiş fiyat artışlarına ceza gelebileceğini söyledi.

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Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Körfez turunun ardından Türkiye’ye dönüşte iktidara yakın gazetecilerin sorularını yanıtladı.

‘Bedelini ödeyecekler’

Fotoğraf: AA

“Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de” sorusuna Erdoğan, şöyle yanıt verdi:

*Şimdi bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak.

*Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz.

*Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.

Hayalet evlar

Enflasyonun altında kalan yüzde 25’lik kira artış sınırlamasını yetersiz bulan, tahliye sorunu yaşamak istemeyen ve piyasanın yükselmesini bekleyen mülk sahipleri evlerini boş tutuyor. Bu boş tutulan evler sektörde ‘hayalet ev’ olarak tanımlanıyor ve kira artışlarını tetikliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İstanbul’da 700 bin adres boş görünüyor. Bunun yarısı bile olsa yaklaşık 400 bin konut yapar” demişti.

Emlak danışmanları da su faturalarından yola çıkılarak yaptıkları hesaplamalara göre İstanbul’da bu şekilde 400 bin ‘hayalet ev’ olduğunu bildiriyor.