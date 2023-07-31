Avrupa kupalarında rövanş maçları yarın başlıyor

Türk takımlarının da yer aldığı Avrupa Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş maçları yarın başlıyor.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2’nci eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

İlk maçta Moldova’nın Zimbru takımını 5-0’la geçerek üst tura kalma adına büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibiyle bu kez deplasmanda yarın 20:30’da karşılaşacak.

Adana Demirspor ve Beşiktaş’sa 3 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Adana Demirspor, 1-1’in rövanşında Romanya’nın CFR Cluj takımıyla evinde saat 21:00’de karşılaşacak. Beşiktaş da ilk karşılaşmada 3-1 mağlup ettiği Arnavutluk temsilcisi Tirana’yla bu kez deplasmanda 21:00’de karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci eleme turu rövanş ayağı da yarın dört maçla başlayacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray 2-2’lik ilk maçın rövanşında, Litvanya temsilcisi Zalgiris’i 2 Ağustos Çarşamba günü 21:30’da Rams Park’ta ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 3’üncü tura kalması halinde Olimpija Ljubljana-Ludogorets eşleşmesini geçen tarafla mücadele edecek.