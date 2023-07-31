Türkiye’de işçilerin yüzde 85’i sendikasız

Resmi gazetede yayınlanan verilere göre Türkiye genelinde 16 milyon 413 bin 359 işçiden 2 milyon 421 bin 940’nın sendika üyeliği bulunuyor. Yani kayıtlı işçilerin yüzde 85’i sendikasız.

Fotoğraf: AA

2023 Ocak verileriyle karşılaştırıldığında, toplam işçi sayısının 249 bin, sendikalı işçi sayısının ise 90 bin 952 kişi arttığı izlendi.

Temmuz verileriyle en büyük sendika sıralaması da yeniden değişti. Ocakta 258 bin 928 üye ile en fazla üye sayısına sahip Türk Metal Sendikası ikinciliğe geriledi. Türk Metal sendikasının üyesi sayısı 268 bin 385 olarak kaydedilirken Hizmet İş sendikası 276 bin 364 üye ile ilk sıraya çıktı.