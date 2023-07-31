‘Giyilebilir ultrason cihazı’ meme kanserini erkenden teşhis ediyor

Türk bilim insanının ardında olduğu bir proje kapsamında ‘giyilebilir ultrason cihazı’ tasarlandı. Bu icat sayesinde meme kanserini tespit edebilen elektronik bir sütyen ufukta görünüyor.

Fotoğraf: Canan Dağdeviren

Bilim insanları tarafından tasarlanan ve sütyenin kuplarına yerleştirilebilen parçalar, dokudaki küçük değişiklikleri yakalayıp kanseri erkenden teşhis edebilir.

The Telegraph’ın aktardığına göre söz konusu projenin ilk planları, düzenli taramalara rağmen henüz 49 yaşında ileri evre meme kanserinden ölmekte olan teyzesi Fatma Çalışkanoğlu’nun başucunda çizimler yapan Massachusetts Institute of Technology’den Dr. Canan Dağdeviren’e ait.

Kadınlara düzenli olarak üç yılda bir meme kanseri taraması yapması önerilse de vakit aralıkları arasında meydana gelen tümörler kanser vakalarının yüzde 20-30’unu oluşturuyor.

Giyilebilen ultrason cihazı sayesindeyse kontroller arasında oluşan vakalar erkenden tespit edilebilecek.

Parçalar özel sütyene takılıyor

Söz konusu parçalar ciltle temas etmesine izin veren açıklıkları olan özel bir sütyene takılıp altı farklı pozisyonda hareket ettiriliyor. Böylelikle tüm meme görüntülebiliyor.

Bunun çalıştırılması için herhangi bir özel uzmanlık gerektirmediğinden evde rahatlıkla kullanılabilir.

Araştırmacılar, pilot çalışma kapsamında cihazı göğüs kisti bulunan 71 yaşındaki bir kadın üzerinde test etti. Denemede, erken evredeki tümörler tespit edilebildi.

Görüntüleme cihazı bir akıllı telefon boyutunda olacak

Araştırmacıların ultrason görüntülerini görmek için kliniklerde kullanılana benzer bir makineye bağlamaları gerekiyor ancak bir akıllı telefon boyutunda taşınabilir bir görüntüleme cihazı üzerinde çalışmalar devam ediyor.