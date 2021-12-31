Akşam Postası / 31 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a: Hepsi geçecek; güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için ‘kalibresi bozuk, cins, cibiliyet bozuk‘ gibi ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Erdoğan faize mani düzdü: Bu can bu tende oldukça…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz” dedi. Erdoğan, ekonomiyi yine ‘Nas’a bağlayarak ”Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum: Faiz sebeptir enflasyon neticedir” dedi.

Demirtaş: Zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum” dedi.

Cumhuriyet’e ‘operasyon’: Tek adam yönetimiyle karşı karşıya kaldık

Fotoğraf: Diken

Cumhuriyet gazetesinden istifa eden gazeteciler, Alev Coşkun yönetimi tarafından gazeteye ‘operasyon’ yapıldığını öne sürdü.

2021’de Türk ekonomisi: Görevden almalar, kur krizleri, faiz indirimleri ve yeni model

Pandemi etkisinde geçen 2021’de Türkiye ekonomisi son dönemlerin en hareketli yıllarından birini yaşadı.

Dört müfettiş İBB’de ‘teftişe’ başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘terör teftişi’ kapsamında dün inceleme başladı.

Aile hekimleri, yeni yılda işsiz bırakan sözleşmeyi protesto etti

Aile hekimleri bugün İstanbul Çemberlitaş’taki sağlık il müdürlüğü önünde toplanarak bazı aile hekimlerinin sözleşmelerinin keyfi nedenlerle yenilenmemesi ve işsiz bırakılmasını protesto etti.

MetroPOLL anketi: ‘Dindar’ kesimde AKP’nin oyları yıl başından bu yana eridi

MetroPOLL araştırmasında kendilerini ‘dindar‘ olarak tanımlayan tüm seçmenler arasında AKP’nin oyu yıl başından bu yana yüzde 10 düştü.

İki Sinovac ve üçüncü doz BioNTech Omicron’a karşı daha az etkili

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Çin aşısı Sinovac’ın üzerine üçüncü doz olarak Pfizer/BioNTech aşısının uygulanması durumunda Omicron varyantına karşı daha düşük bağışıklık tepkisi oluştuğu görüldü.

OHAL Komisyonu, 10 başvurunun sekizini reddetmiş

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 83’ünde ret kararı verdi.

CHP’nin faiz pankartını valilik indirtmiş

CHP’nin Eskişehir’de astığı pankartın valilik talimatı üzerine polis tarafından söküldüğü ortaya çıktı.

İstanbul’da vakalar beş kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki Covid-19 vakalarının beş kat arttığını söyledi.

Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları

Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir.