Akşam Postası / 31 Aralık 2021

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a: Hepsi geçecek; güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için ‘kalibresi bozuk, cins, cibiliyet bozuk‘ gibi ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu: 2021’i kelepçeyle açtık, kilitle uğurluyoruz
Erdoğan faize mani düzdü: Bu can bu tende oldukça…
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz” dedi. Erdoğan, ekonomiyi yine ‘Nas’a bağlayarak ”Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum: Faiz sebeptir enflasyon neticedir” dedi.
Erdoğan: Fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız döneme giriyoruz
Demirtaş: Zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum” dedi.
Cumhuriyet’e ‘operasyon’: Tek adam yönetimiyle karşı karşıya kaldık
Cumhuriyet gazetesinden istifa eden gazeteciler, Alev Coşkun yönetimi tarafından gazeteye ‘operasyon’ yapıldığını öne sürdü.
2021’de Türk ekonomisi: Görevden almalar, kur krizleri, faiz indirimleri ve yeni model
Pandemi etkisinde geçen 2021’de Türkiye ekonomisi son dönemlerin en hareketli yıllarından birini yaşadı.
Faizler uçtu
Bakanlık araştırması: Pandemide harcamalardaki en büyük artış gıdada
Dört müfettiş İBB’de ‘teftişe’ başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘terör teftişi’ kapsamında dün inceleme başladı.
Aile hekimleri, yeni yılda işsiz bırakan sözleşmeyi protesto etti
Aile hekimleri bugün İstanbul Çemberlitaş’taki sağlık il müdürlüğü önünde toplanarak bazı aile hekimlerinin sözleşmelerinin keyfi nedenlerle yenilenmemesi ve işsiz bırakılmasını protesto etti.
MetroPOLL anketi: ‘Dindar’ kesimde AKP’nin oyları yıl başından bu yana eridi
MetroPOLL araştırmasında kendilerini ‘dindar‘ olarak tanımlayan tüm seçmenler arasında AKP’nin oyu yıl başından bu yana yüzde 10 düştü.
ORC’den yılın son anketi
İki Sinovac ve üçüncü doz BioNTech Omicron’a karşı daha az etkili
Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan Çin aşısı Sinovac’ın üzerine üçüncü doz olarak Pfizer/BioNTech aşısının uygulanması durumunda Omicron varyantına karşı daha düşük bağışıklık tepkisi oluştuğu görüldü.
Beşinci doz aşı için randevular açıldı
OHAL Komisyonu, 10 başvurunun sekizini reddetmiş
Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 83’ünde ret kararı verdi.
CHP’nin faiz pankartını valilik indirtmiş
CHP’nin Eskişehir’de astığı pankartın valilik talimatı üzerine polis tarafından söküldüğü ortaya çıktı.
İstanbul’da vakalar beş kat arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki Covid-19 vakalarının beş kat arttığını söyledi.
Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları
Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir.