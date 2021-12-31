Aile hekimleri, yeni yılda işsiz bırakan sözleşmeyi protesto etti

Aile hekimleri bugün İstanbul Çemberlitaş’taki sağlık il müdürlüğü önünde toplanarak bazı aile hekimlerinin sözleşmelerinin keyfi nedenlerle yenilenmemesi ve işsiz bırakılmasını protesto etti.

Fotoğraf: İstanbul Aile Hekimliği Platformu

İstanbul Tabip Odası ve sekiz ayrı sendika ve dernekten oluşan İstanbul Aile Hekimleri Platformu basın açıklamasında, ‘aile hekimliğinde ceza yönetmeliği’nin kaldırılmasını istediklerini söyledi.

Sağlık il müdürlüğü, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ni uygulayarak yaklaşık 35 aile hekimiyle sözleşmesini yenilememişti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, yönetim kurulu üyeleri Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Dr. Osman Öztürk ile İTO Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Saffet Ercan’ın katıldığı eylemde, “Aile hekimliği ceza yönetmeliği iptal edilsin!”, “Tek bir meslektaşımızın dahi işsiz bırakılmasına izin vermeyeceğiz!”, “Aile hekimliğinde sözleşmeli çalışmaya son!” yazan dövizler taşındı, “Emek bizim, söz bizim” sloganları atıldı.

‘Sözde mahkeme karar verdi’

Etkinlikte ortak açıklamayı İSTAHED yönetim kurulu üyesi Dr. Sercan Ahmet Uluç okudu: “Dört kez iş bıraktığımız, mitinglerimizde basın açıklamalarımızda acilen geri çekilmesi gerektiğini haykırdığımız aile hekimliği ceza yönetmeliği marifetlerini göstermeye resmen başlamıştır. Bu yönetmeliğin bir maddesi gereği şu an önünde toplandığımız il sağlık müdürlüğünde geçen günlerde başında hakim olmayan sözde bir ‘mahkeme’ kuruldu. Bu ‘mahkeme’deki kişiler, önlerine gelen listedeki aile hekimliği çalışanlarının sözleşmelerini yenilesek mi, yenilemesek mi diye birbirlerine sordu, yetmedi sözleşme feshi masada olan arkadaşlarımızı telefonla arayıp aldıkları ceza puanları konusunda tüm hukuki usullere aykırı olarak uyardı ve telefonu hoparlöre alıp tüm komisyona ifade verdirdi. Yapılan bu aramalar gururumuzu kırmış ve meslek onurumuzu ayaklar altına almıştır.“

Komisyonun aldığı kararların sübjektif olduğunu söyleyen Uluç, her ilde benzer komisyonların kurularak, keyfi kararlara imza attığını belirtti.

‘İktidar hekimlerini cezalandırıyor’

İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Pınar Saip ise şunları dile getirdi: “Aile hekimlerini sindirmeye, susturmaya yönelik ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi çağrısıyla defalarca basın açıklamaları, eylemler gerçekleştirdik. Ancak ne yazık ki hukuksuz, keyfi, mobbinge dayalı şekilde illerde kurulan komisyonlar eliyle meslektaşlarımızın sözleşmeleri iptal ediliyor. Pandemi sürecinde fedakarca çalıştığımız, onlarca arkadaşımızı kaybettiğimiz bu süreçte dahi iktidar hekimleri cezalandırma gayretinde. Bizler bu davranışlar karşısında hakkımızı helal etmiyoruz. Yılın son gününde arkadaşlarımızı işsiz bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. İstanbul Tabip Odası olarak hiçbir arkadaşımızın mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz, arkadaşlarımızın yanındayız. Birleşe birleşe kazanacağız.”

Basın açıklamasında platformu oluşturan kurumlar adına Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Gürsel Özel, Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No’lu Şube yönetim kurulu üyesi Dr. Ahmet Tapduk, İSTAHED Başkanı Dr. Serkan Özbakış, İTO Aile Hekimleri Komisyonu adına yönetim kurulu üyesi Dr. Recep Koç, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri İstanbul şubeleri adına Hatip Şengül konuşma yaptı ve aile hekimlerini sindirmeye yönelik uygulamaları kabul etmeyeceklerini, güvenceli, güvenli çalışma koşulları için ortak mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi.