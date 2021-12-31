OHAL Komisyonu, 10 başvurunun sekizini reddetmiş

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, başvuruların yaklaşık yüzde 83’ünde ret kararı verdi.

Darbe girişimi sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) 125 bin 678 kişi kamudan ihraç edilmiş; rütbe alma, kuruluşların kapatılması ve yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi dahil 131 bin 922 işlemi uygulanmıştı.

Kararlara itirazları değerlendiren komisyon, 22 Aralık 2017’den beri görev yapıyor.

Komisyonun açıklamasına göre bugün itibariyle toplam başvuru sayısı 126 bin 783. Bunların 20 bin 703’ü hakkında karar verildi. 104 bin 643’ü reddedildi, 16 bin 60’ı için kabul çıktı.

Kabul kararlarından 61’i, dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı ve gazetelerin kapatılmasına ilişkin.

Halen 6 bin 80 dosya OHAL Komisyonu’nda inceleniyor. Komisyon, 3 bin 550 dosya için ise ön inceleme kararı aldı.

AA’nın aktardığına göre ret kararı verilen 104 bin 643 başvurunun 95’inde adli soruşturma/kovuşturma bilgisi bulunuyor.

Ağır ceza mahkemelerince hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 53. Ret kararları verilenlerin arasında Fethullah Gülen’in çağrısı sonrası Bank Asya’ya para yatıranların oranı yüzde 40, ‘ByLock’ kullanımı ve mesaj içeriği tespiti ise yüzde 35.