MetroPOLL anketi: ‘Dindar’ kesimde AKP’nin oyları yıl başından bu yana eridi

MetroPOLL araştırmasında kendilerini ‘dindar‘ olarak tanımlayan tüm seçmenler arasında AKP’nin oyu yıl başından bu yana yüzde 10 düştü.

Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar 2021 yılında yapılan 12 ‘Türkiye’nin Nabzı’ başlıklı araştırmasından üçer aylık verileri Twitter hesabından paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Buna göre kendilerini ‘dindar’ olarak tanımlayan tüm seçmenlerin, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verdikleri yanıtlarda AKP’nin oranı ocak-mart döneminde yüzde 49,9 olurken ekim-aralık döneminde 39,8’e düştü.

CHP’nin oy oranları aynı dönemlerde yaklaşık bir puan kaybederek 8,4’ten 7,5’e düştü.

MHP’de ise 5,7’den 3,1’e düşüş yayşandığı görüldü.

Söz konusu kesimde oy oranlarını yıl başından bu yana en çok artıran 9,1’den 10,3’e çıkan HDP oldu.

İYİ Parti de oy oranı en çok artan partilerde ikinci sırada yer aldı.

En çok oy artışı ise kararsız ve protesto oyu kullanacacak kesimde yaşandı.