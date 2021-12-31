Demirtaş: Zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum” dedi.
Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı yeni yıl mesajında şunları kaydetti: “Lafı hiç dolandırmayayım. Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum. Zaten öyle bir yıl, doğal olarak iyi bir yıl oluyor. O halde, iyi yıllar. Sersala we pîroz be. Sersereyê şima bimbarek bo.”
4 Kasım 2016’dan beri cezaevinde olan Demirtaş, beşinci yılbaşını cezaevinde geçirecek.