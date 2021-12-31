Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş: Zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum” dedi.

Demirtaş, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı yeni yıl mesajında şunları kaydetti: “Lafı hiç dolandırmayayım. Hepimize zulümsüz, zamsız, soygunsuz ve AKP’siz bir yıl diliyorum. Zaten öyle bir yıl, doğal olarak iyi bir yıl oluyor. O halde, iyi yıllar. Sersala we pîroz be. Sersereyê şima bimbarek bo.”


4 Kasım 2016’dan beri cezaevinde olan Demirtaş, beşinci yılbaşını cezaevinde geçirecek.

SON HABERLER

Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları

Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir. 

Erdoğan faize mani düzdü: Bu can bu tende oldukça…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yılbaşından itibaren kurun bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağına inanıyoruz” dedi. Erdoğan, ekonomiyi yine ‘Nas’a bağlayarak ”Bu can bu tende oldukça iddia ile söylüyorum: Faiz sebeptir enflasyon neticedir” dedi.

Faizler uçtu

Merkez Bankası’nın eylül ayından bu yana yaptığı 500 baz puanlık indirim kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor. Bankalarda TL mevduat faizleri yüzde 26’ya kadar çıkarırken, ticari kredi faizleri yüzde 46 seviyelerini gördü.