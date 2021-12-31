Diyetisyenden yılbaşı için yeme-içme ipuçları

MESUDE ERŞAN

Koca bir yılı uğurladığımız, yenisini umutla karşıladığımız yılbaşı gecesi diyet yapacak değiliz. Ancak gerek yılbaşı akşamı gerekse yılın ilk gününü rahat geçirmek için bazı küçük önlemler alınabilir.

Uzman diyetisyen Serap Güzel, bugünün hafif bir kahvaltı, küçük bir tost, gün içinde salata veya çorba ile geçirilmesini öneriyor. Akşam yemeğine çok aç oturmak hem hızlı hem de daha fazla yemeye neden olabilir. Güzel, “Unutmamak lazım ki hızlı yemek, yemeklerden alacağımız keyfi ve tadı azaltır. Keyifli sohbetler eşliğinde, yavaş yemek çok önemli” diye hatırlatıyor.

Aç karnına içmeyin, hafif mezelerle başlayın

Yılbaşı mönüsüne dahil edilecek sebzeli, yoğurtlu mezeler, salata türleriyle ana emeği dengelemek mümkün. “Hamurlu yiyecekler veya kızartma ise ağır olacağı için mümkün olduğunca kaçınılmalı” diyen Güzel, tatlı olarak, kabak tatlısının iyi bir seçenek olduğunu söylüyor. Sütlü tatlılar da tercih edilebilir.

Eğer içki içecekseniz karnınız tok olsun. Güzel, “Aç karnına içki içmek daha çabuk etki göstereceği için muhakkak hafif mezelerle başlanmalı. Alkol oranı düşük içkilerin kalorisi de daha düşük olduğu için rakı, viski, cin gibi içkiler yerine şarap ve bira çok daha sağlıklı olanları alınabilir” diyor.

Yılın ilk gününe iki-üç bardak suyla başlayın

Davet yemeklerinden sonra vücuttaki ödem hemen bir gün içinde gitmez. Bu yüzden yılbaşı sonrası en azından dört-beş gün dikkat etmeli ve hareketi arttırmalıyız. Güzel, “Bir akşam yemeğinde fazla miktarda yediğimiz yemek ve içtiğimiz içki derhal 2-3 kilogram aldırmaz ama sonrasında dikkat etmezsek ve hareketsiz bir hayatımız varsa mutlaka etkiler. O yüzden sonrasında azalttığımız kalori kilo artışını önler” diyor.

Peki yılbaşı gecesi yemekleri veya içkiyi biraz fazla kaçıranlar ertesi günü nasıl toparlanabilir. Güzel bunun için şu önerilerde bulunuyor:

-Sabah kalkar kalmaz iki-üç bardak su için. Sonra bir portakal ve limon suyunu karıştırın ve için. C vitaminden zengin bu doğal, taze meyve suyu sizi canlandıracaktır.

-Bol maydanoz, yumurta ve peynirli bir omlet ile kahvaltıya başlayabilirsiniz. Yoğurtla yapacağınız yulaflı müsli gibi karışımlarsa tam tahıllı karbonhidratlardan zengin olduğu için daha iyi tokluk hissi verecektir.

-Gün içinde bol su ve sıvı sıvı tüketmek hem içkinin etkisini hafifletmek hem de şişkinliği azaltmak için gereklidir. Su, ayran, süt en sağlıklı seçenekler. Maden suyunu tuz tüketimini arttıracağı için çok önermiyoruz. Aslında en sağlıklısı sadece su ve günde 2-2,5 litre içmeye dikkat edin.

Midenizi rahatlatın

-Rezene, anason, kekik veya zencefilli bitki çayları hem sıvı tüketimini arttırır hem de midenizi rahatlatır.

-Kafein diüretik yani vücuttan su atımını hızlandırdığı için fazla miktarda tüketimi sağlıklı değildir. Vücudun sağlıklı sıvı ve elektrolit dengesi için bol su tüketiminin yeterli olduğunu yine vurgulayalım.

-Tuza mutlaka dikkat edin, çünkü ödemi arttırır. Zaten peynir, ekmek, zeytin, et gibi yiyeceklerden tuz alıyoruz. Bunun dışında yemeklere tuz eklemek, turşu, tuzlu çerez, cips gibi hazır gıdalar çok fazla tuz almamıza neden olur.

-Akşam yemeği olarak daha düşük kalorili, potasyumu yüksek sebzeler ve bol yeşillikli salata tercih edilebilir. Sebze ve meyveler potasyum kaynağı olduğu için vücuttaki fazla sodyumu dengelemek ve düşürmek için önemlidir.

Şekerli ve light içecekler çok acıktırır

-Sebzeleri mutlaka az yağlı, buharda, ızgara pişirmeye özen gösterin.

-Şekerli içeceklerden ve light olsa bile gazlı içeceklerden kaçının sizi daha çok acıktırır.

-Sonraki günler kırmızı et tüketmek yerine yoğurt, süt, yumurta ve balık gibi daha hafif protein kaynaklarını tercih edin. Hatta bitkisel protein kaynağı baklagilleri haşlayıp salata şeklinde tüketebilirsiniz.

-Tabi ki bir süre içki içmemeye özen gösterin.

Bir kadeh rakı için 1 saat yürüyüş

-Beslenme yanında dikkat etmemiz gereken diğer önemli faktör hareket. Yılbaşı sonrası mutlaka yürüyüş, spor yapılmalı. Çünkü ertesi gün sadece kaloriyi azaltarak üzerimizdeki fazlalığı, şişkinliği atmak kolay olmaz. Bir kadeh rakının 1-1,5 saat yürüyüşe bedel olduğunu düşünürsek üç-dört kadeh içkinin ve yanındaki yemeğin kalorisini temizleyebilmek için nerdeyse günün yarısını yürümek gerekir.

Aç kalmayın, az kalori almayın

-Aç kalmak veya çok düşük kalorili diyetler, sadece sıvı şeklindeki besinleri tüketmek detoks değildir ve vücuttaki toksinleri sanıldığı gibi bir-iki gün içinde temizlemez. Bunun için daha uzun süre sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir.

-Tüm gün aç kalmadan vitamin, mineral içeriği yüksek sebze ve meyve, tam tahıllı besinler tüketmek bizim daha sağlıklıdır. Tam tahıllı karbonhidrat türleri olarak kepekli, çavdar veya tam buğday ekmeği, bulgur pilavı, kepekli makarna, kurubaklagil gibi bitkisel proteinleri tüketebiliriz.