Bakanlık araştırması: Pandemide harcamalardaki en büyük artış gıdada

Ticaret Bakanlığı’nın araştırmasına göre tüketicilerin pandemi dönemindeki harcamalarında en fazla artış gıda ürünlerinde gözlendi.

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2020 yılına ilişkin Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması, Türkiye genelinde 26 ilde, 18 yaş üstü 2 bin 250 tüketiciyle yapılan anket verilerine dayanılarak hazırlandı.

Rapora göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 53,2’si yüksek bilinç, yüzde 31,4’ü orta bilinç, yüzde 15,4’ü ise düşük bilinç düzeyinde

Tüketicilerin yüzde 52,4’ü oturduğu konutun sahibi.

Yine araştırmaya göre Covid-19 döneminde tüketicilerin harcamalarındaki en fazla artış gıda ürünlerinde gözlendi.

Son olarak Türk-İş tarafından açıklanan verilere göre aralık ayı itibarıyla gıda enflasyonunda yıllık yüzde 54,96’ya ulaşmıştı.

Pandemi döneminde her iki tüketiciden yaklaşık biri yerli üretim ürünlerini tercih ederken, en çok tercih edilen ürün grupları ise sırasıyla gıda ve giyim.

Dolar/TL geçen hafta 18,4 seviyesine kadar yükseldikten sonra tarihi bir düşüşle 11 lira seviyelere kadar gerilemişti. Ancak bu kazançların bir kısmı bu hafta itibarıyla yeniden geri verildi. Sene başındaki 7,30’lu seviyeler hesaba katıldığında kurda bir yıllık artış yüzde 80’e yakın. Kurdaki artış ithal ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkilerken, yerli ürünlere de dolaylı olarak güçlü etki ediyor.