Dolarda ‘salınım’ sürüyor: 13’ü de aştı

Dolar/TL, geçen hafta TL mevduata Hazine ve Merkez Bankası (MB) desteklerinin açıklanmasıyla başlayan kamu destekli adımlarla 18,4 tarihi zirvesinden 10’a doğru sert düşüş sonrası tekrar yükselişe geçerek 13’ü aştı.

Kur saat 09:16 itibariyle 13,38 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dolar/TL’de dünkü yüzde 7’ye yakın yükselişe ilişkin bir soruya keskin düşüşten sonra salınımların normal olduğu şeklinde yanıt vermişti. Yabancı yatırımcıların genel olarak tatil nedeniyle işlem yapmadığı yılın son günlerinde hacimler sınırlı seyrediyor.

Bugün piyasada MB’nin haftalık para banka rezerv ve menkul kıymet istatistikleri yakından takip edilecek.

Ekonomi yönetiminin verdiği bilgilerle öncü verilerden yapılan hesaplamalar arasında fark görüldüğünü belirten bankacılar bu kapsamda MB haftalık verilerini bugün daha yakından izleyecek.

Bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamalara göre MB’nin doğrudan müdahale açıklamadığı geçen hafta net rezervlerde 2,5 milyar dolar, brüt rezervlerde ise 3,5-5 milyar dolar arasında düşüş tahmin ediliyor.

İşlemciler rezervlerdeki düşüşü kamu müdahalesi olarak yorumlarken, Bakan Nebati kamunun düşüşte payı olmadığını söylemişti. Ancak MB’nin rezervlerindeki düşüşlere ilişkin bugüne kadar MB ya da Hazine’den bir net bir açıklama yapılmadı.

MB verilerine göre bankanın net rezervleri önceki hafta 21 milyar dolardan 12 milyar dolara geriledi. Reuters’ın hesaplarına başvurduğu üç bankacı MB’nin bugün açıklanacak net rezervlerinin 12 milyar dolardan 10 milyar doların altına düşeceğini tahmin etti. Veri bugün saat 14:30’da açıklanacak.

Yine bankacıların öncü verilerden yaptığı hesaplamaya göre bugün açıklanacak MB verilerinde bireylerin döviz cinsi mevduatlarında geçen hafta 500 milyon dolar düşüş, kurumların döviz cinsi mevduatlarındaysa 1,5 milyar dolar yükseliş tahmin edildi.

Piyasa Nebati’yi bekliyor

Nebati ise bireysellerin döviz mevduatının geçen hafta 169 milyar dolardan 162 milyar dolara düştüğünü belirtmişti.

Piyasalar ayrıca Nebati’nin açıklayacağını söylediği piyasaları ‘şaşırtacak’ tedbir paketini de bekliyor. Özellikle KDV alanında açıklanabilecek tedbirler yakından izleniyor.

Nebati kur korumalı TL mevduat sistemine dün akşam itibariyle 59,8 milyar TL bulunduğunu söyledi. MB ise dün itibarıyla kur garantili TL mevduat mekanizmasına altın hesaplarını da dahil etti.

Piyasalarda önümüzdeki yıl büyümenin desteklenmesi için proje kredileri, KGF ve bütçenin belirgin açılması gibi uygulamaların nasıl yürütüleceğini de yakından izleniyor.

Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan cumhurbaşkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak kullanma imkanı getirilmişti.

Muhalefet partisi yetkilileri ve bazı yetkililerin verdiği bilgiye göre, kasım ayı bütçe sonuçlarına göre şu ana kadar kullanılabilecek 300 milyar liraya yakın kaynak bulunuyor.

Reuters’ın hesaplamalarına başvurduğu bankacılar büyük bölümü geçen haftanın ilk iki gününde olmak üzere MB’nin swap hariç net uluslararası rezervinin geçen hafta yaklaşık 7-8 milyar dolar, doğrudan müdahalelerin de başladığı ay başından itibaren ise yaklaşık 18 milyar dolar düştüğünü hesapladı.

TL sıkışık, piyasa faizleri uçtu

Dolar/TL 18.4 rekorundan sert düşüş ve ardından her iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı. Kur Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklaması sonrasında en düşük 10,25, en yüksek 14,3885 seviyelerinden işlem gördü.

Kur dün sabah ise güne 12 seviyesine yakın başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi ve saat 09:16 itibariyle 13,38 seviyesindeydi.

Mevduat faiz oranları yüzde 20’nin üzerine çıkarken, yükselen fonlama maliyetleri kredi faizlerine de yansıdı. Bazı bankalarda KOBİ kredi faizleri yüzde 30’un üzerine çıktı.