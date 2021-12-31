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Yaramazlara biraz batar!

CHP’nin faiz pankartını valilik indirtmiş

CHP’nin Eskişehir’de astığı pankartın valilik talimatı üzerine polis tarafından söküldüğü ortaya çıktı.

CHP’nin il başkanlığı binasına, iktidarın yeni ekonomi modelini eleştirme amacıyla 29 Aralık’ta ‘Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz’ yazılı pankart asıldı. Ancak il başkanı Recep Taşel, pankartın ‘kaybolduğunu’ dile getirdi.


Gerçek daha sonra anlaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonrası pankartın polis tarafından indirildiği anlaşıldı.

Sözcü’den Kemal Atlan’ın haberine göre Taşel, pankartın valilik kararınca söküldüğünü belirterek şunları söyledi: “Aynı pankart diğer illerimizdeki parti binalarına da asılı. Onlar kaldırılmadı. Bizim pankartın kaldırılmasına karar verilmiş ve gece saatlerinde polis tarafından pankartımız parti binamızdan sökülmüş. Şuanda adli süreç var. Adli süreç sonrasında pankartımızı yeniden parti binasına asacağız.”

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