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Yaramazlara biraz batar!

Beşinci doz aşı için randevular açıldı

Sağlık Bakanlığı, iki doz Sinovac, iki doz BioNTech aşısı olmuş ve son aşısının üzerinden üç ay geçenler için hatırlatma dozu randevularını açtı.

Aşı olmak isteyenler, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023’e kısa mesaj (SMS) göndererek öğrenebilecek.


Aşı uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alınabilecek.

Aşı olacak gruplar arasında yer alan kişiler, randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

İki doz BioNTech aşısı olup üzerinden altı ay geçenler için hatırlatma dozu 3 Kasım’da kullanıma açılmıştı.

Daha sonra 15 Aralık’ta ‘Omicron tedbirleri’ni duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları söylemişti: “Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısıyla aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden üç aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türüyle hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir.”

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