Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a: Hepsi geçecek; güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için ‘kalibresi bozuk, cins, cibiliyet bozuk‘ gibi ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.

Erdoğan bugün Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Kurulu’nda yaptığı kouşmada şunları söylemişti: “CHP’nin başındaki zat, son günlerde terör örgütünün güdümündeki partiyle kurduğu sıkı fıkı ilişkilerin de etkisiyle olsa gerek kamu görevlilerini tehdit etmeyi, kamu kurumlarını basmayı, bir çeşit siyasi eşkıyalık yapmayı iyice alışkanlık haline getirdi. Önce Merkez Bankası’ndan randevu istedi. Merkez Bankası, kendisine randevuyu verdi, gitti. Kendisi brife edildi fakat çıktı, çıktıktan sonra da yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil, kalibresi bozuk, cins, cibiliyet bozuk.”

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi: “‘Siyasi eşkıya, kalibresi bozuk, cins, cibilliyeti bozuk, adam değil, kifayetsiz muhteris…’ demişsin Erdoğan. Hepsi geçecek. Güzelce dinlen, ilaçlarını sakın ihmal etme. Üzmesinler seni. İyi yıllar.”

CHP liderinin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.