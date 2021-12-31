İstanbul’da vakalar beş kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’daki Covid-19 vakalarının beş kat arttığını söyledi.

Türkiye’de uzun süredir 20 binler seviyesinde seyreden vaka sayısı Omicron varyantının etkisini göstermesiyle artışa geçti. Dün 36 bin 684 vaka, 142 can kaybı kaydedildi.

Artışlarla ilgili Habertürk’ten Fatih Altaylı’ya konuşan Bakan Koca, İstanbul özelinde şunları söyledi: “İstanbul’a bakarak Türkiye’yi değerlendirmeyin. İstanbul’da artış tam tamına yüzde 500. Şaka gibi ama oran bu. Geçen hafta İstanbul’da günlük vaka sayısı 4 bindi. Bu hafta kaç biliyor musunuz! Tam tamına 20 bin 500. Artış beş katı.”

Koca, İstanbul’daki artışa gerekçe olarak Omicron varyantını gösterdi: “Şu anda İstanbul’da Omicron’a bağlı vakaların oranı çok yüksek. Çünkü İstanbul dışarıya en fazla bağlantısı olan kent. Omicron da Türkiye’ye İstanbul üzerinden girdi. Ve yayıldı. Bakın şaka değil. 10 günde beş katına, bir haftada üç buçuk katına çıktı İstanbul’daki vaka sayıları. Büyük kentlerdeki yükseliş fena. Ankara’da da iki katına çıktı vakalar. Geçen hafta 1200’dü Ankara’nın günlük vaka sayısı. Şimdi 2200. Belli ki, bir hafta sonra Ankara’da patlayacak. Sonra tüm Türkiye. Günlük vaka sayıları bir süre sonra günlük 60 bin, belki 70 bin olacak. Gidişat bunu gösteriyor. Tek tesellimiz vaka sayılarındaki artışın hastaneye yatışlara ve yoğun bakımlara ve tabii vefatlara aynı oranda yansımıyor olması. Ama bu demek değil ki tedbirsiz davranmak gerek.”