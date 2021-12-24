Hem Omicron hem de Delta yayılmaya devam ediyor

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Oya İtil, Avrupa ülkelerinde Omicron varyantı sebebiyle kısıtlamaya gidildiğini belirterek, “Ülkemizde maalesef önlemleri sıkılaştırma yolunda henüz bir adım atılmadığını gözlüyoruz. Aşı gerekli ama yeterli değildir” dedi.

Fotoğraf: AA

Tek tehlikenin Omicron varyantı olmadığını hatırlatan İtil, şu uyarılarda bulundu: “Covid-19’a karşı aşılanma hastalığa karşı en iyi koruma yöntemidir ancak tek başına yeterli değil. İngiltere’deki bir araştırmada Omicron varyantının üreme hızının Delta varyantına göre yüzde 34 daha fazla olduğu saptanmıştır. Ayrıca Delta’ya göre iki kat daha bulaşıcıdır. 3’üncü doz olarak uygulanmış mRNA aşısının koruyuculuğu yüzde 55-80 arasında. Omicron’un yanı sıra Delta ve diğer varyantların da yayılmaya devam ettiğini hatırlatmak isteriz.

14 ülkede ve 38 milyondan fazla insanın değerlendirildiği toplam 51 araştırma dikkate alınarak bir analiz hazırlandı. Bu analize göre Covid-19 hastalığına karşı tam aşılı olmak enfeksiyondan yüzde 89,1 (BioNTech yüzde 91,2 ve Coronavac yüzde 65,7), hastaneye yatıştan yüzde 97,2 yoğun bakımdan ise yüzde 97,4, ölümden de yüzde 99 oranında koruduğu bulunmuştur.”

‘Çocuklar da ağır hastalık geçirebiliyor‘

Birçok Avrupa ülkesinin aşılama kampanyasına 5 yaş ve üzeri çocukları da ekleyerek, kısıtlamalara gittiğini belirten İtil, yenidoğan dönemi dahil olmak üzere her yaştan çocuk ve gençlerin virüsle enfekte olduğunu, ağır hastalık bulguları geliştirdiklerini ve çocukların da virüsü diğer insanlara bulaştırdıklarını hatırlattı.

İtil, şöyle devam etti: “Çocuklar şikayetleri olmadan da virüsü diğer insanlara bulaştırabileceğinden çocuklara aşı uygulamasının virüs yayılımını, virüsle enfekte çocuklarda ağır hastalık gelişme riskini azaltacağı, ailedeki diğer bireyleri ve arkadaşları için koruyucu olacaktır.

Bu yaş grubunda aşının etkinliğinin ve güvenilirliğinin yeterli olduğu, yan etki görülme oranının düşük olduğu bildirilmiştir. 12 yaş üzeri çocuklarda erişkin ile aynı aşı dozu uygulanmakta olup; 5-11 yaş aralığındaki çocuklara erişkinlerde uygulanan dozun 3’te 1’i dozunda aşı uygulanmaktadır.”

‘Avrupa kapanıyor, Türkiye ne bekliyor‘

Prof. Dr. İtil Avrupa ülkelerinde Omicron varyantıyla kısıtlamaya gidildiğine dikkat çekti: “İngiltere, Danimarka, Avusturya, Rusya gibi ülkelerde restoranlar için erken kapanma, toplu taşıma araçlarına ve iç mekanlara girişte FFP2 tipi maske kullanılması zorunluluğu ülkelere giriş ve çıkışta karantina uygulamaları, yılbaşı partilerinin iptal edilmesi, konserlerde sayı kısıtlaması, mağaza ve iş yerlerinde sosyal mesafe kurallarının sıkılaştırılması gibi önlemler alınmaya başlamıştır.

Hollanda’da ise 14 Ocak’a kadar kısmi kapanma uygulaması başlamıştır. Ülkemizde maalesef önlemleri sıkılaştırma yolunda henüz bir adim atılmadığını gözlemekteyiz. Virüs dolaşımının azaltılıp salgının sonlanması, okul, aile ve iş yaşantımızın normale dönmesi yaygın aşılanma ve kişisel korunma önlemlerine uyulmasıylamümkün olacaktır. Aşı gereklidir ama yeterli değildir.”

Türk Toraks Derneği pandeminin kontrolü için şu önerilerde bulundu:

5-11 yaş grubu için aşı hakkı tanımlanmalıdır.