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Yaramazlara biraz batar!

Prof. Ceyhan’dan Omicron’a karşı dört öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye’de yeni vakaların 10’da birinde görülen Omicron varyantına karşı dört maddelik öneri sundu.

Sağlık Bakanlığı’na göre en çok varyant görülen kent, 30 vakayla İstanbul oldu.


Cumhuriyet’ten Nagihan Yılkın’a konuşan Ceyhan, Türkiye’nin bu varyanta karşı bir şey yapmadığını, bu nedenle hızlı yayıldığını ifade etti.

Profesör, “Omicron varyantını bu kadar yayıldıktan sonra durdurmak daha zor” diyerek, insanları evlere kapatmanın ya da işyerlerine kilit vurmanın gerek olmadığını kaydetti.

Ceyhan’ın devlet tarafından alınmasını istediği dört önlem şöyle:

Ev ortamı: Evde insanları bilinçlendirebilirsiniz.

İşyerleri: Özellikle kabalalık ve kapalı işyerleri bulaşı çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla esnek mesaiyle, o da yetmiyorsa vardiyalı çalışmayla büyük ve kapalı işyerlerinde kalabalıklaşmayı önlemek gerekiyor.

Toplu taşıma araçları: Burada kalabayı önlemenin tek yolu kademeli mesai uygulaması.

Kapalı mitingler ve toplantılar: Bu mitingler büyük bulaşa neden oluyor. Bu tarz organizasyonlara, toplantılara, mitinglere kesinlikle izin verilmemeli diye yazın başından beri söylüyorum. Bu şekilde bir mücadele olmaz zaten yani bunların devam ediyor olması mücadele etmediğimizi gösteriyor. Bu tür toplanmaların engellenmesi gerekiyor.

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