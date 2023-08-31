Akşam Postası / 31 Ağustos 2023

Erdoğan’dan kucaklaşma çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyorum” dedi.

Yargıtay başkanı: Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Ülke Başsavcılığı’ olmalı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, ‘Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ adının ‘Ülke Başsavcılığı’olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul Barosu, valiliğin içki yasağını yargıya taşıdı

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği’nin ‘alkol genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

AB Komisyonu: Genişleme planı teklifi için hazırız

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Komisyon olarak genişleme planı konusunda teklifler sunmak için hazır olduklarını, 26-27 Ekim’deki AB Liderler Zirvesi’ne tekliflerini sunacaklarını söyledi.

Borsa’da tavan serileri uzmanları endişelendiriyor

Uzmanlar, tavan serisi yapan halka arz şirketlerinin piyasa dinamiklerini bozmasından endişeli.

Güney Afrika’daki apartman yangınında 73 kişi öldü

Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’daki çok katlı bir binada çıkan yangında 73 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

İstanbul’un beş ilçesinde scooter’ların hızı düşürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, beş ilçede, yaya yoğunluğundan dolayı elektrikli scooter’ların hızı saatte 12,5 kilometreye düşürüldü.

‘Sessiz terk’ yükselişte: Yalnızca işverenler durdurabilir

Kötüleşen işgücü piyasasında birçok çalışan sevmedikleri işlerde sıkışıp kalmış durumda. Çalışanlar işlerini sessizce terk etmeye başlarken uzmanlar bunu yalnızca işverenin durdurabileceğini söylüyor.

İstanbul Tiyatro Festivali 27’nci kez ‘perde’ diyor

İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye’den ve yurtdışından toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisine evsahipliği yapacak.