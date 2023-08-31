Memur ve memur emeklisinin zam oranı belli oldu

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı.

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Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen yedinci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay Başkanlığı’nda beşinci kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun saat 10.00’da başlayan toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Kurul, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024’ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025’in ilk altı ayında yüzde 6, ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılmasına karar verdi.

Enflasyon farkının mevcut haliyle altı aylık dönemler halinde verilmesi kararlaştırıldı. Refah payı talebi ise kabul edilmedi.

Altı kabul, beş ret, bir boykot

Kuruldaki altı üye, hükümetin sunduğu teklifin olduğu gibi kabul edilmesi yönünde oy kullanırken beş üye ret oyu verdi. KESK temsilcisi ise oylamaya katılmadı.

Toplu sözleşme hükmünde bulunan karara itiraz hakkı bulunmuyor.

Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilen 50 madde ise oy birliğiyle kabul edildi.

Resmi enflasyonun altında

Merkez Bankası (MB) 2024 için enflasyon tahminini yüzde 8,8’den yüzde 33’e yükseltmiş, 2025 sonu tahminininiyse yüzde 15 olarak belirlemişti. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon beklentisiyse yüzde 58.