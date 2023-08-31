Beşiktaş fire vermeden Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i sahasında 1-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’i 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bir sezonun aranın ardından yeniden Avrupa kupalarında gruplara kaldı.

2021-2022 sezonunda Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip aynı sezonda ligi 6’ncı sırada tamamladığı için bir sonraki sezon Avrupa’da mücadele etme hakkı kazanamadı.

Geçen sezon Avrupa’ya gidemeyen siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ön eleme turlarını kayıpsız atlatarak gruplara kalmayı başardı.

Beşiktaş bu sezon Avrupa’da oynadığı altı maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde karşılaştığı tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonda gruplara kalmayı başaran Beşiktaş, 2’nci ön eleme turunda Arnavutluk temsilcisi Tirana’yı 3-1 ve 2-0’lık skorlarla geçerken, 3’üncü ön eleme turunda da Azerbaycan takımı Neftçi’yi 3-1 ve 2-1 yendi.