Amy Winehouse’un el yazısı notları ilk kez yayınlandı

EMRE ZOR

Ünlü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un 40’ıncı yaşı için ebeveynleri ’Amy Winehouse: In Her Words’ adlı biyografi kitabı yayınladı. Winehouse’un ölümünden 12 yıl sonra çıkan kitapta ilk defa yayınlanan aile albümleri, şarkıcının el yazması notları ve günlükleri bulunuyor.

Fotoğraf: John Alex Maguire/Shutterstock

Babası Mitch Winehouse, 29 Ağustos’ta çıkan kitabın kızının kişiliğine dair gerçek bir fikir vermesini umuyor: ‘‘Dünyanın Amy’nin nerelerden geldiğini ve onu neyin hareketlendirdiğini bilmesini istedik.’’

Kitap Winehouse’un ebeveynleri Mitch ve Janis’in önsözüyle başlıyor: ‘‘Bir süreliğine sessiz köşelere kaybolur birkaç akor birleştiriverirdi. Ve bazen şarkıyla bazen bir albümle geri dönerdi. Mitch ‘Nasıl beceriyorsun?’ diye sorunca güler ve ‘Abartma baba, bunu herkes yapabilir’ derdi. Kendisinin ne kadar muhteşem olduğunu farkında değildi Amy…’’

Mitch ve Janis çifti, kızlarının ölümünden sonra ondan kalan el yazmaları ve çizimleri incelemeye başladı. Amy’nin yazılarının verdiği keyif, kızlarını kaybetmelerinin acısını biraz olsun hafifletiyordu.

Fotoğraflar: Courtesy Estate of Amy Winehouse

Kitapta Winehouse’un henüz gençken el yazısıyla kendisini anlattığı bir liste var. ‘Beni en iyi tanımlayan kelimeler’ başlıklı sayfada şunlar yazıyor: ‘‘Gürültülü, canlı, gözüpek, dramatik, çılgın, yaratıcı, spontane, düşünceli, ilham verici…’’

Kuzey Londra’da büyüyen Genç Amy’nin okul fotoğrafı.

Ailesi en başından beri okulun onu tatmin etmeyeceğini biliyordu.

Nitekim o dönem ‘‘Sıkıldım’’, en çok kullandığı kelimeydi Amy’nin.

Öğretmenleri şikayetçiydi. Hep umut dolu başlayıp ‘ama’yla biten cümleler kuruyorlardı.

Sınıfta yerinde duramıyor, konsantre olamıyor ve yaramazlık peşinde koşuyordu Amy. Çünkü önemsedikleri başkaydı: Filmler, müzikaller, romanlar ve şiirler.

Öyle ki, günlüğünde neden okuldakilerden farklı hissettiğini sorguluyordu: ‘‘Sanırım farklı olmaktan memnunum. Herkes gibi olmak istemem. Kendi kişisel tarzımın olmasını seviyorum.’’

Amy’nin detaylı hedef listesi.

Amy her şey için bir liste, bir plan yapardı. Bitireceği işler, odasına alınacaklar, eşyaların yerleşim düzeni ve fiyatları…

Not defterine ayrıntılarıyla yazdığı hedef listesi bile onun kişiliğine dair fikir veriyor. Listedeki ‘tırnak yemeyi bırak’, ‘yeni televizyon al’ gibi maddelerin altında yeni odasının detaylı planını çizdiği de görülüyor.

Amy’nin ‘ün hedefleri‘

Amy’nin bir başka el yazmasında 16 yaşındayken sıraladığı 14 maddelik ‘ün hedefleri’ var.

Listede Amerikan fotoğrafçı ‘David LaChapelle tarafından fotoğraflanmak‘, Amerikan aktörler ‘Paul Newman ve Elizabeth Taylor’la tanışmak, ‘Çirkin gözükeceğim bir film çekmek’ gibi maddeler bulunuyor.

Mitch ve Janis, kızlarının gençken yazdığı şu günlük girişini okumanın yüzlerine buruk bir gülümseme kondurduğunu söylüyor: ‘‘Çok ünlü olmanın ve sahnede çalışmanın hayalini kuruyorum. 5 dakikalığına da olsa insanların sesimle beraber tüm dertlerini unutmasını istiyorum. Sadece olduğum gibi hatırlanmak istiyorum.’’

Aile albümünden; sepette saklanan afacan Amy.

Topuz saçları, sivri uçlu göz kalemi ve dövmeleriyle hemen göze çarpan Amy Winehouse, Haziran 2011’de, 27 yaşındayken alkol zehirlenmesinden öldü.

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı ‘Rehab’, ‘Back to Black‘ ve ‘Tears Dry on Their Own’ şarkılarıyla hayranlarının kalbine girdi. Ancak şöhret ve bağımlılıkları, Amy’nin mükemmeliyetçi ve kendine zarar verme eğilimlerini biledi. Öyle ki, 2006’da ünlü ‘Back to Black’ albümünü çıkardıktan ölümüne kadarki 4 yılda, ne bir daha tam albüm yazabilecek kadar iyi olabildi ne de hayatına eskisi gibi devam edebildi.