Erdoğan’dan kucaklaşma çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyorum” dedi.

Tayyip Erdoğan. (ANKA)

Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Töreni’ne konuştu. ANKA’nın haberine göre Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Cumhuriyetimizin ikinci asrına çok daha güçlü girmemiz ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Milletimizi karşılaştığı onca badireye ve ihanete rağmen asırlardır ayakta tutan vasfı birliğine, beraberliğine ve kardeşliğine sahip çıkmasıdır.

*Cumhuriyetimizin 100’ncü yıl dönümünü vesile kılmak suretiyle 85 milyon olarak büyük bir kucaklaşmayı gerçekleştirelim istiyorum. Her konuda aynı düşünmesek, aynı görüşleri paylaşmasak dahi, aynı yöne bakmayı başarabilmeliyiz. Kökenimiz, hayat tarzımız, ideolojilerimiz farklı olsa da Türkiye olarak özellikle ortak paydada buluşabilmeliyiz. Ayrılıklarımızı derinleştirmek yerine, müştereklerimizi çoğaltabilmeliyiz. Dün gece milletimizin takdirine sunduğumuz 100. yıl marşımız bu yönde atılmış adımlardan biriydi. İnşallah, önümüzdeki haftalarda bunlara yenilerini ekleyeceğiz.

*Savunma sanayi alanında attığımız adımlar milletimize güven aşılarken hasımlarımızın yüreklerine korku salıyor. Artık milli savunmamız, savunma sanayimiz özellikle bundan 20 yıl önce yüzde 20 itibarıyla yerliyken, bugün yüzde 80 yerli hale gelmiştir. Silahlı silahsız insansız hava araçlarındaki üstünlüğümüzü zaten herkes kabul ediyor. Savaş gemisi teknolojisinde de kendi gemisini tasarlayan, geliştiren, inşa ve idame edebilen 10 ülkeden biriyiz.