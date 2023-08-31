Şimşek: Rezerv satışıyla kura müdahale iddiası gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası’nın (MB) kuru baskılamak için rezerv erittiği iddiasını yalanladı.

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MB, Şimşek’in ekonominin başına geçmeden önceki süreçte dövizin hızlı artışını baskılamak için milyar dolarlık rezervi eritmişti.

Tepki çeken bu adımın eskisi kadar fazla olmasa da Şimşek döneminde de devam ettiği belirtiliyor. MB’nin eski başekonomisti Hakan Kara, MB’nin faizi 750 baz puan artırdığı geçen hafta nette 5,2 milyar dolar döviz sattığını iddia etmişti.

Bunun anormal bir durum olmadığını savunan Kara, yeni yönetimin faiz gibi kararlarını da övmüştü.

Kara’nın paylaşımını alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:

“Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Sn Hakan Kara’nın mesajları durumun iyi bir izahı olmuş. Hazine ve Merkez Bankası olarak sermaye piyasalarını ve TL enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarımıza yoğun şekilde devam etmekteyiz. Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz.”