Merkez Bankası’ndan 750 baz puanlık faiz artışı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25’e çıkardı.

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Merkez Bankası‘nın metninde öne çıkan ifadeler şöyle:

*Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

*Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

*Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir.

*Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir.

*Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

*Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

*Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Beklentinin üzerinde

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu.

MB de son iki toplantıda faizi artırırken ekonomistler bu artışı yetersiz ve eksik bulmuştu. Bugünkü faiz artırımıysa beklentinin üzerinde kaydedildi.

Kredi risk primi düştü

Faiz kararı sonrası Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi (CDS) 400 baz puanın altına geriledi.

CDS, yani kredi risk primi, ülkelerin ekonomik ve politik risk gelişmesine göre her gün değişiyor. Kredi dereceleme kuruluşlarının ülkelere verdiği notlarından daha dinamik bir gösterge haline gelen bu değer, ‘risk barometresi’ gibi piyasalar tarafından izleniyor.

Dolar ve avro kurları sert düştü

MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 26’yı geçmişti. Aynı şekilde avro/TL, MB’nin faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturmuş, faiz kararından sonra 28’i geçmişti.

Bugünkü karardan sonraysa dolar ve avro kurları sert düştü.

Faiz artırımı öncesi 27,20’de olan dolar/TL kuru karar sonrası 26,66’ya düştü.

Avro/TL’yse 29,55’ten 28,94’e düştü.