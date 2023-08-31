İstanbul Tiyatro Festivali 27’nci kez ‘perde’ diyor

İstanbul Tiyatro Festivali, 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında Türkiye’den ve yurtdışından toplam 20 tiyatro, performans ve dans gösterisine evsahipliği yapacak.

Fotoğraflar: İKSV

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 27’nci kez düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali 25 Ekim’de perdelerini açıyor.

Türkiye tiyatrosunun son 40 yılındaki en önemli isimlerinden Işıl Kasapoğlu’nun küratörlüğünün ikinci ve son senesinde festivalde, Türkiye’den 11; Almanya, İngiltere, Danimarka, Fransa, Gürcistan, İrlanda, İsrail ve Yunanistan’dan toplam 9 yapım izleyiciyle buluşacak.

25 Kasım’a kadar sürecek festival programı özellikle sahneleme türleri ve biçimlerinin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Festival, izleyicilerine belgesel tiyatrodan klasik sahnelemelere, çağdaş danstan mask tiyatrosuna, kukla sinemasından mekâna özgü eserlere, dans tiyatrosundan performatif enstalasyonlara uzanan geniş bir yelpazede eserler sunuyor.

Festivalin yerli yapımlarında Türkiye tiyatrosundan genç kuşak yazarlar, yönetmenler ve oyuncular ile özgün ve yeni metinler öne çıkarken Ercan Kesal, Nesrin Kazankaya, Bülent Emin Yarar, Çiçek Dilligil, Okan Bayülgen, Deniz Türkali, Meral Çetinkaya’nın da aralarında olduğu pek çok deneyimli oyuncu da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni mekanlar eklendi

Birçok yeni mekân bu yıl festival izleyicilerine kapılarını açacak. Gösteriler bir ay boyunca İstanbul’un iki yakasında; Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Atlas 1948 Sineması, Büyük Zarifi Apartmanı, Caddebostan Kültür Merkezi, DasDas, Fişekhane, Galatasaray Lisesi, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Hope Alkazar, İş Kuleleri Salonu, Metro Han, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi, Saint Benoit Fransız Lisesi, Süreyya Operası ve Zorlu PSM olmak üzere 15 farklı mekânda izleyicilerle buluşacak.

8 Eylül Cuma genel satışta

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 5 Eylül Salı 10.30’da başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 8 Eylül Cuma saat 10.30’da passo.com.tr adresinden ve İKSV gişesinden genel satışa açılacak.

Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, sınırlı sayıda öğrenci bileti 10 TL’den satışa sunulacak.

Festivalle ilgili tüm haberler festivalin sosyal medya hesapları ile tiyatro.iksv.org adresi üzerinden takip edilebilir.

27. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ PROGRAMI

Cafe Müller

Açılış Oyunu: Cafe Müller

25 Ekim Çarşamba 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

26 Ekim Perşembe 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Flu Lysıstrata

27 Ekim Cuma 20.00 / Alan Kadıköy

28 Ekim Cumartesi 15.00, 20.00 / Alan Kadıköy

Büyük Patlama

Büyük Patlama

28 Ekim Cumartesi 13.00, 15.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

Geçen Yaz Birdenbire

30 Ekim Pazartesi 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

31 Ekim Salı 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

Büyük Zarifi Apartmanı

Büyük Zarifi Apartmanı

1 Kasım Çarşamba 17.00, 20.00 / Büyük Zarifi Apartmanı

2 Kasım Perşembe 17.00, 20.00 / Büyük Zarifi Apartmanı

3 Kasım Cuma 17.00, 20.00 / Büyük Zarifi Apartmanı

4 Kasım Cumartesi 13.00, 16.00 / Büyük Zarifi Apartmanı

5 Kasım Pazar 13.00, 16.00 / Büyük Zarifi Apartmanı

Çirkin

2 Kasım Perşembe 20.00 / Hope Alkazar

3 Kasım Cuma 20.00 / Hope Alkazar

4 Kasım Cumartesi 18.00 / Hope Alkazar

5 Kasım Pazar 18.00 / Hope Alkazar

Annemden Kalan Gül Ağacı Masanın Üzerinde Çaydanlık Beyaz Bir İz Bıraktı

3 Kasım Cuma 20.00 / Metro Han

4 Kasım Cumartesi 20.00 / Metro Han

5 Kasım Pazar 20.00 / Metro Han

Ayazmanın Yılanı

4 Kasım Cumartesi 20.00 / Atlas 1948 Sineması

5 Kasım Pazar 18.00 / Atlas 1948 Sineması

Düğün

Düğün

7 Kasım Salı 20.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

8 Kasım Çarşamba 20.00 / Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Sen Hamlet Değilsin

Sen Hamlet Değilsin

7 Kasım Salı 20.00 / Alan Kadıköy

8 Kasım Çarşamba 20.00 / Alan Kadıköy

Birileri

Birileri | Velda, Kerim, İpek

9 Kasım Perşembe 20.00 / Alan Kadıköy

10 Kasım Cuma 20.00 / Alan Kadıköy

Hamiyet

10 Kasım Cuma 20.00 / Fişekhane

11 Kasım Cumartesi 20.00 / Fişekhane

Çifte Cinayet

14 Kasım Salı 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

15 Kasım Çarşamba 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

Terörizm

Terörizm

15 Kasım Çarşamba 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

16 Kasım Perşembe 20.00 / Caddebostan Kültür Merkezi

Baklava Cumhuriyeti

Baklava Cumhuriyeti

17 Kasım Cuma 20.00 / DasDas

18 Kasım Cumartesi 20.00 / DasDas

Bankta

Bankta

17 Kasım Cuma 20.00 / Süreyya Operası

18 Kasım Cumartesi 20.00 / Süreyya Operası

Kabuk

18 Kasım Cumartesi 15.00 / Alan Kadıköy

19 Kasım Pazar 15.00 / Alan Kadıköy

Kız Kardeşler

Kız Kardeşler

21 Kasım Salı 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

22 Kasım Çarşamba 20.00 / Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi

Ustalık Sınıfı

Ustalık Sınıfı

23 Kasım Perşembe 20.00 / İş Kuleleri Salonu

24 Kasım Cuma 20.00 / İş Kuleleri Salonu

İstanbul Mon Amour | Beyoğlu

25 Kasım Cumartesi 11.00 – 18.00 / Notre Dame de Sion Fransız Lisesi – Galatasaray Lisesi – Saint

Benoit Fransız Lisesi

25 Kasım Cumartesi 14.00 – 21.00 / Notre Dame de Sion Fransız Lisesi – Galatasaray Lisesi – Saint

Benoit Fransız Lisesi