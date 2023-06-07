İstanbul Tiyatro Festivali ‘Café Müller’ ile perde açıyor

Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek İstanbul Tiyatro Festivali açılışını Pina Bausch’nin ölümsüz başyapıtı ‘Café Müller’ ile yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenecek festival, 25 Ekim – 25 Kasım tarihleri arasında perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Türkiye’de ilk kez sahnelenecek

Dansı, 20’nci yüzyılda devrimci bir yaklaşımla yeniden tanımlayan ve dans tiyatrosunun yeni bir tür olarak kabul görmesini sağlayan Pina Bausch’un başyapıtı Café Müller, sanatçının topluluğu Tanztheater Wuppertal’ın güncel kadrosuyla Türkiye’de ilk kez sahnelenecek.

Pina Bausch, topluluğu Tanztheater Wuppertal’le 1998’de ‘Cam Temizleyicisi’ ve 2000’de ‘Masurca

Fogo’yu İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahneledi; ardından 2003 yılında İKSV ve İstanbul Tiyatro

Festivali ortak yapımı olan, İstanbul üzerine özel projesi ‘Nefes’i üretti ve sahneledi.

Bausch’un eserlerini repertuvarında koruyan ve bu mirası yaşatan Tanztheater Wuppertal, 20 yıl sonra bu kez Café Müller ile İstanbul Tiyatro Festivali’nin konuğu olacak.

Arzunun ve yalnızlığın hikâyesi

Çocukluğunda Almanya’da ailesinin işlettiği Café Müller’de saatlerce oturup savaş sonrası atmosferinde, yıkılmış bir toplumda yaşam mücadelesi veren bireyleri izleyen Pina Bausch, 1978’de bu deneyimlerinden, insan ruhunu okumadaki ustalığıyla, bir başyapıt çıkardı ve dans tarihinde bir dönüm noktasına imza attı.

Café Müller gündelik hayatın mekânı: Orada boşluk, üzüntü, beceriksizlik, korku ve anlaşılma arzusu var. Ama orası aynı zamanda aşka dair umudun da yeşerdiği yer. Gece olmuş; gündüzki müşterilerin hayaletleri masalar arasında körlemesine dolanıyor, sandalyelere takılıp duvarlara çarparken aslında birbirlerini bulmaya çalışıyorlar. Café Müller, arzunun ve yalnızlığın hikâyesini anlatan bir dans tiyatrosu.

Biletler 10 Haziran’da satışta

25 ve 26 Ekim’de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak gösterinin biletleri 10 Haziran’da avantajlı dönem fiyatlarıyla satışa çıkacak.

Öğrenciler, 10 TL’lik Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri 8 Haziran Perşembe 10:30, Kırmızı Lale Kart üyeleri ise 9 Haziran Cuma 10:30’dan itibaren biletlerini öncelikli olarak satın alabiliyor.