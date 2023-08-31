Türk İntikam Tugayı’dan HDP üyesine ölüm tehdidi

CANAN COŞKUN

Siyasi suikast, cinayet ve ölüm tehditleriyle adını duyuran Türk İntikam Tugayı (TİT) adlı oluşum, bu defa da İstanbul’da bir kitapçıyı tehdit etti. Kitapçının cep telefonuna yollanan mesajda ‘uyarıları dikkate almazsa’ öldürüleceği yazıyor.

Fotoğraf: Diken

İstanbul Başakşehir’de Kürtçe kitap satan bir dükkanı işleten ve HDP üyesi olan Erkan Güngör, TİT’ten ölüm tehdidi aldı. Güngör’ün cep telefonuna yaklaşık 10 gün önce yollanan mesajda “Bu mesajı senin gibi HDP/PKK’lı terörist olan kansız şerefsizleri son kez uyarıyoruz” dendi. Bu mesajdan birkaç gün sonra tehdit içerikli bir mesaj daha yollandı. Yeni mesajda da şöyle denildi:

“Anlaşıldığı kadarıyla sen bizim uyarılarımızı dikkate almıyorsun. Biz onurlu Türk milliyetçileriyiz, zamanı geldiğinde nasıl hareket etmesi gerektiğini çok iyi biliriz. Ayağını denk al. Ayağını denk almadığın takdirde senin de -leşini- bir sokak arasında bulurlar. Tanrı Türkü korusun. Türk İntikam Tugayı gerekeni yapacak, cesedine paçavraları sararlar artık.”

Havaya ateş açtılar

Bu mesajlardan sonra kitap dükkanının önünden bir araba havaya ateş açarak geçti. Bunun üzerine Güngör, İstanbul Başavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kendisine ölüm tehdidinde bulunanların kimliğinin tespit edilmesini talep eden Güngör, şüphelilerin ‘hakaret’ ve ‘ölümle tehdit’ suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Siyasetçileri, gazetecileri, kurumları tehdit etmişti

TİT, geçmişte gazeteci, siyasetçi, akademisyen ve sanatçılara yönelik suikast, cinayet ve ölüm tehdidi eylemleriyle biliniyor. Milletvekili Mehmet Sincar, gazeteciler Ferhat Tepe, Kutlu Adalı ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin TİT tarafından işlendiği biliniyor.

TİT’in ölüm tehdidinde bulunduğu kişi ve kurumlar arasında avukat Eren Keskin, Baskın Oran, Ferhat Tunç, Osman Baydemir, Agos gazetesi, Evrensel gazetesi, soL haber portalı yer alıyor. Evrensel gazetesine 2011 yılında gönderilen ölüm tehdidiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, mesajların Niğde’de bir internet kafeden yollandığını ancak mesajı yollayan kişinin tespit edilemediğini belirtmişti. Bunun üzerine ölüm tehdidiyle ilgili takipsizlik kararı verilmişti.

Ergenekon yargılamaları sırasında tarif edilen örgütün yönetici kadrosu şimdiye kadar açığa çıkarılmadı, ancak davada yargılanan Semih Tufan Gülaltay’ın TİT üyesi olduğu belirtilmişti.