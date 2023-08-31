Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda adını gruplara yazdırdı.
Mücadele Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, böylece UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kaldı.
Yaramazlara biraz batar!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i sahasında 1-0 yenerek gruplara kalmayı başardı.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente’yi deplasmanda 1-0 yenerek adını gruplara yazdırdı.
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