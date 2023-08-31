Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde gruplara yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda adını gruplara yazdırdı.

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Mücadele Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, böylece UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gruplara kaldı.